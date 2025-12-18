Quién es el ‘Zar de los Reaseguros’, el empresario que se reunió con la presidenta del INS en busca de negocios sobre la CCSS y el ICE

Gabriela Chacón Fernández, presidenta ejecutiva del INS, se reunió con el 'Zar de los Reaseguros'. Foto:

Luis Fernando Monge, exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), reveló este jueves que el empresario ecuatoriano Diego Sánchez Silva, conocido como el “Zar de los Reaseguros”, se reunió con la presidenta del INS, Gabriela Chacón, con el interés de participar en los grandes contratos de reaseguros de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Este es un empresario cuestionado en su país por supuestos sobornos. En el 2024, según informó el medio El Universo de Ecuador, Sánchez testificó en Miami, Estados Unidos, en el juicio contra del excontralor general de Ecuador, Carlos Pólit Faggioni, e hizo varias revelaciones bajo juramento.

Diego Sánchez, conocido como el "Zar de los Reaseguros", es un empresario ecuatoriano cuestionado por presuntos sobornos. (Captura de El Universo/Captura de El Universo)

Según el rotativo, el empresario admitió que, durante un juicio desarrollado en Estados Unidos contra Pólit, entregó un soborno de $510.000 al excontralor y otro de $250.000 a Pedro Solines Chacón, exalto cargo del gobierno de Rafael Correa y exsuperintendente de Bancos, con el fin de mantener contratos con Seguros Sucre.

Según el medio Primicias de Ecuador, los documentos del caso en Estados Unidos revelarían que, con el soborno de Sánchez, Pólit influyó en Juan Ribas Domenech, exgerente de Sucre, para que entregara a la empresa Global Reinsurance (de Sánchez) un contrato para los reaseguros de Sucre.

El medio Expreso publicó que Seguros Sucre era una de las principales empresas encargadas de asegurar bienes, obras y operaciones del Estado ecuatoriano, tras una política adoptada durante el gobierno del expresidente Rafael Correa en el 2009.

Esa firma también estaría implicada en los Papeles de Panamá, la filtración periodística del 2016 que reveló el uso de empresas offshore para ocultar dinero o evadir controles fiscales.

Ribas, exgerente de Sucre, se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Según Expreso, a Sánchez se le conoce como el “Zar de los Reaseguros” por su influencia en contratos de reaseguros con Seguros Sucre.

En el 2021, la empresa fue liquidada tras múltiples señalamientos de corrupción. Las investigaciones se siguieron en Estados Unidos. Se dictaron condenas y acuerdos judiciales por una amplia trama de corrupción.

Estas revelaciones de Sánchez, de acuerdo con el medio Extra de Ecuador, ocurrieron porque el “Zar” colaboró con la justicia estadounidense para revelar supuestos actos de corrupción.

Habría firmado un acuerdo de no procesamiento (NPA) con el gobierno estadounidense, lo que le otorga inmunidad a cambio de cooperación, confesión y reparación.

Durante el juicio de Pólit en abril de 2024, informó Extra, Sánchez habría admitido “haber cometido delitos junto con José Serrano” (exministro del Interior y expresidente de la Asamblea Nacional de Ecuador), aunque sin especificar si ocurrieron en Ecuador o Estados Unidos. Señaló a Serrano de supuestamente ser una figura central en presiones políticas, sin especificarlas. Serrano negó las acusaciones.