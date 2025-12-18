Exgerente destapa reunión de presidenta del INS con el ‘Zar de los Reaseguros’, hombre implicado en sobornos en Ecuador

Luis Fernando Monge, exgerente del INS, declaró este jueves ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.

Luis Fernando Monge, exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), reveló este jueves que él y la presidenta del INS, Gabriela Chacón, se reunieron con el "Zar de los Reaseguros", Diego Sánchez Silva, una persona implicada en sobornos en Ecuador que estaría cooperando en este momento con la justicia de Estados Unidos.

Así Monge relató en la Asamblea Legislativa lo sucedido con la visita de un representante de Global Reinsurance:

“Doña Gabriela me convocó a una reunión. Ni en mi agenda ni en la de ella se decía con quién o quiénes, ni el motivo, algo extraño en el protocolo de visitas a la presidencia y a la gerencia del INS. Recuerdo solo dos nombres: Diego Sánchez Silva y un señor llamado Hostos Rizik, quien se presentó como un intermediario entre Casa Presidencial, el reasegurador, y el INS.

“Don Diego Sánchez venía con la idea de participar en los grandes contratos de reaseguros, particularmente el de la CCSS y creo que también del ICE. Venían con datos erróneos sobre los montos de primas de esos contratos. Fue lo primero que les aclaré. Simplemente escuché y tomé nota.

“Inmediatamente, finalizada la reunión los busqué en Google y a la primera salió el nombre de Diego Sánchez Silva, implicado en casos de sobornos en Ecuador, llamado el “Zar de los Reaseguros” quien actualmente coopera con la justicia de los EEUU y ha confesado sus delitos.

“Fui a la Oficialía de Cumplimiento, y todo fue validado. Se lo hice ver de inmediato a doña Gabriela, le reclamé que cómo era posible que estas personas no hubieran sido filtradas antes de recibirlas. No recibí una respuesta satisfactoria. Me indicó que se lo iba a comunicar al señor presidente (Rodrigo Chaves)”.

¿Qué dijo la jerarca del INS sobre la reunión?

Consultada por los diputados sobre esta reunión, la presidenta del INS declaró: “Ahorita de este tema en particular no preciso, si gusta le busco la información y la puedo aportar (...). Ahorita no puedo recordar si yo tampoco sabía quienes eran las personas con las que nos ibamos a reunir”.

Una cartera de $500 millones

Monge precisó que los aseguramientos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) constituyen una cartera de $500 millones.

El exgerente dijo que no podía precisar la fecha en que se produjo la reunión porque, tras su despido, le cerraron todo acceso a los registros.