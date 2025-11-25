INS destituye a su gerente general después de registrar pérdidas récord en 2024

Luis Fernando Monge fue destituido como gerente general del INS por la Junta Directiva este lunes.

La Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS) destituyó por unanimidad de su cargo al gerente general Luis Fernando Monge.

La salida de funcionaria ocurre después de que la empresa pública tuviera una pérdida histórica en el negocio de seguros en el 2024 y encendiera las alertas de Sugese, tal como publicó La Nación en abril pasado.

“La Junta Directiva concluye que es indispensable un cambio en la Gerencia para responder de manera más efectiva a los retos presentes y futuros, garantizando así la evolución y competitividad del INS”, aseveró la aseguradora pública.

El INS confirmó que la Superintendencia General de Seguros (Sugese) pidió que la coyuntura actual demanda mayor orientación técnica y comercial, capaz de impulsar la eficiencia operativa y una visión integral que abarque tanto los resultados financieros como los técnicos comerciales.

Sugese solicitó el cambio en la dirección del INS el pasado 7 de noviembre.

“La decisión se fundamenta en la necesidad de adaptar la empresa a las exigencias actuales del mercado de seguros, caracterizado por una creciente competitividad y constantes desafíos”, aseguró el INS por medio de su oficina de prensa.

El INS registró, en el 2024, pérdidas récord en el negocio de seguros. Los resultados provocaron que la Sugese encendiera las luces de alerta. Al cierre del año pasado, la pérdida en la cuenta técnica del INS alcanzó los ¢29.360 millones.

En abril pasado, por medio de un oficio remitido a la Sugese, Monge reconoció una serie de situaciones que afectan el desempeño en varios ramos de la oferta de pólizas, pero rechazó que esto implique un “descalabro” en la empresa, como lo refirió el ente regulador.

Monge fue comunicado de la separación del cargo este martes, reveló el INS.