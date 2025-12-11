Política

Expresidenta del INS: Rodrigo Chaves me gritó cuando le dije que no podía otorgar un seguro a la empresa mexicana Tradeco

Mónica Araya relató que, luego de que se le hizo ver la imposibilidad legal de otorgar una garantía a Tradeco, Chaves le dijo que debía ver cómo lograrlo

EscucharEscuchar
Por Esteban Oviedo y Natasha Cambronero
Comisión, comparecencia de Mónica Araya Esquivel.
Mónica Araya, exjerarca del INS, relató las presiones que recibió de parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que se diera una garantía o un seguro a una empresa mexicana de nombre Tradeco. Ella compareció este jueves ante los diputados, en compañía de su abogado Alejandro Rodríguez. Foto: (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Mónica ArayaINSRodrigo ChavesTradeco
Esteban Oviedo

Esteban Oviedo

Jefe de Redacción. Es bachiller en Periodismo por la Universidad Federada. Recibió el premio de La Nación como “Redactor del año” en el 2005, en el 2007 el premio Jorge Vargas Gené y en el 2022 el Premio Nacional de Periodismo Pío Víquez.

Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.