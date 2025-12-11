Expresidenta del INS: Rodrigo Chaves me gritó cuando le dije que no podía otorgar un seguro a la empresa mexicana Tradeco

Mónica Araya, exjerarca del INS, relató las presiones que recibió de parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que se diera una garantía o un seguro a una empresa mexicana de nombre Tradeco. Ella compareció este jueves ante los diputados, en compañía de su abogado Alejandro Rodríguez. Foto:

Mónica Araya, expresidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS), declaró bajo juramento, la tarde de este jueves, que el mandatario Rodrigo Chaves le gritó y la trató de incompetente cuando le comunicó que el INS no podía otorgar un seguro a la constructora mexicana Tradeco, la cual pretendía asumir un contrato de $180 millones para ampliar el tramo Barranca-Limonal, en la ruta 1.

Ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos, Araya precisó que todo empezó en el último trimestre del 2022 cuando Chaves la llamó por teléfono en conferencia con el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador.

“El presidente expresó que era urgente otorgar una garantía de cumplimiento a una empresa denominada Tradeco para el contrato de la carretera Barranca-Limonal. En ese momento, yo no tenía conocimiento alguno de la empresa, ni de su eventual participación en procesos del MOPT, ni el estatus o tipo de contrato", dijo la exjerarca de la aseguradora estatal.

En todo caso, continuó, el contexto era irrelevante porque su respuesta era contundente: “El INS no puede otorgar una garantía de cumplimiento“.

Ante la imposibilidad legal, Rodrigo Chaves dijo que debía ver cómo lograrlo

“Se lo expliqué con toda claridad al señor presidente. La respuesta fue un ‘no’ definitivo. El presidente se molestó y me indicó que debía ‘ver cómo lograrlo’. Le reiteré que no era posible y que lo único que podría eventualmente analizarse era algún tipo de seguro, siempre y cuando la empresa cumpliera con todos los requisitos, como lo establece la regulación", continuó Mónica Araya.

En su declaración ante el Congreso, explicó que, uno o dos días después, supo que Chaves había llamado a su entonces jefa de despacho y actual presidenta del INS, Gabriela Chacón, y que ella agregó a la llamada al exgerente general del INS, Luis Fernando Monge, para hablar de un posible seguro de caución para Tradeco.

La empresa necesitaba poner una garantía al Estado para poder asumir el contrato de obra vial, el cual estaba en manos del consorcio H Solís-Estrella.

Araya sostuvo que hubo más llamadas de Chaves hacia Chacón y Monge sobre este tema. Aunque a La Nación la actual jerarca alegó que fue solo una llamada y para solicitar información sobre el alcance de los seguros de caución.

“La situación llegó al punto de que el presidente entregó directamente a la Gerencia del INS el número telefónico de un representante de Tradeco. A partir de ese momento, las llamadas del presidente a Gabriela fueron frecuentes sobre distintos temas, que ella me explicó que eran principalmente de carácter operativo y no relativos a las funciones propias de la Presidencia Ejecutiva del INS.

“Posteriormente, el presidente me volvió a llamar. Me indicó que había conversado con Gabriela y con Luis Fernando y que era posible otorgar un seguro de caución, e incluso mencionó que la empresa podría aportar una garantía real, en caso de no calificar por el análisis financiero. Me facilitó un número telefónico del representante de la empresa, que honestamente no recuerdo.

“Para ese momento todavía no se había realizado ningún análisis de cumplimiento. Debe recordarse que los estudios financieros, de riesgo y de cumplimiento no los realiza la presidencia ejecutiva del INS. Todo análisis actuarial y técnico para un seguro cualquiera lo lleva a cabo la Subgerencia Técnica del INS bajo la responsabilidad de la Gerencia General”, agregó.

Empresa mexicana Tradeco no calificaba

Mónica Araya recordó que, tiempo después, el gerente le informó de que la empresa mexicana no calificaba financieramente y tampoco había aportado garantía alguna.

Luego, en una sesión del Consejo de Gobierno, Luis Amador se le acercó y le manifestó su preocupación por la situación.

“Me indicó que la empresa todavía no tenía la cesión del contrato y que necesitaba la garantía de cumplimiento para que se le pudiera otorgar, pero que no cumplía los requisitos. Yo le reiteré lo que siempre dije: ‘que el INS no puede otorgar garantías de cumplimiento y que, según la Gerencia, la empresa no cumplía los requisitos para el seguro’.

“Más adelante supe, a través de las declaraciones públicas del exministro, que tanto el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como el Banco Nacional coincidieron en que la empresa no cumplía los requisitos técnicos financieros”, dijo la expresidenta del INS.

En un viaje a México, varios contactos del sector de seguros le dijeron a Araya que la reputación de la empresa era cuestionable en varios ámbitos y su riesgo era considerado alto, lo que coincidió con lo que le había comentado el exministro Amador y los análisis del INS.

Chaves le gritó a Mónica Araya por la decisión

“En algún momento —no recuerdo la fecha exacta— el caso se conoció en la Junta Directiva del INS. Cuando informé al presidente de que la Junta había decidido no otorgar ningún seguro, él (Chaves) me gritó y me dijo que yo era incompetente por no tener ‘control’ de la Junta Directiva“, expresó la expresidenta del Instituto.

Insistió en que el seguro de caución es un contrato de seguros, que requiere demostrar incumplimiento y daño económico para ejecutarse. El análisis del seguro es actuarial.