Presidenta del INS confirma llamada de Rodrigo Chaves sobre caso Tradeco

Gabriela Chacón dijo recordar una llamada en la que el mandatario le preguntó sobre el ‘alcance de los seguros de caución’

Por Natasha Cambronero y Christian Montero
28/10/2024/ Nogui Acosta durante conferencia de prensa en el ministerio de Hacienda junto con el vicepresidente Stephan Brunner y Gabriela Chacón presidenta ejecutiva del INS SOBRE Póliza de gabinete / foto John Durán
Gabriela Chacón, presidenta ejecutiva del INS, reconoció que recibió una llamada del presidente Rodrigo Chaves, quien le preguntó sobre el alcance de los seguros de caución. Foto: (JOHN DURAN)







