Choreco presionó para que INS Valores aceptara $10 millones de agentes conectados con una ‘persona muy cuestionada’ en Costa Rica, revela exgerente

Exgerente describe bajo juramento un intento de ingresos cuestionables al puesto de bolsa del INS, en el que además hubo presión de un exasesor presidencial

Por Aarón Sequeira
LUis Fernando Monge INS
El exgerente del INS, Luis Fernando Monge, reveló presiones de Choreco para aceptar el ingreso de $10 millones a INS Valores. (Asamblea Legislativa/La Nación)







Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

