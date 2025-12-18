Choreco presionó para que INS Valores aceptara $10 millones de agentes conectados con una ‘persona muy cuestionada’ en Costa Rica, revela exgerente

El exgerente del INS, Luis Fernando Monge, reveló presiones de Choreco para aceptar el ingreso de $10 millones a INS Valores.

Este jueves, el exgerente general del Instituto Nacional de Seguros (INS), Luis Fernando Monge, relató que el exasesor de imagen del presidente Rodrigo Chaves, Federico “Choreco” Cruz, presionó para que el puesto de bolsa INS Valores aceptara el ingreso de $10 millones promovidos por dos agentes de seguros que estaban conectados con una persona muy cuestionada en Costa Rica, cuyo nombre se reservó por razones de seguridad personal.

“Hubo un intento de ingreso de fondos cuestionables a nuestro puesto de bolsa”, dijo Monge bajo juramento ante la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos.

Federico 'Choreco' Cruz. Foto: (Albert Marín)

Luis Fernando Monge agregó que, después de mayo del 2024, ya con Gabriela Chacón como presidenta del INS, los agentes aparecieron en el puesto de bolsa presionando para que se autorizara el ingreso de $10 millones.

Ante el Puesto de Bolsa, alegaron que la operación tenía como objetivo realizar una transacción con el INS, de la cual ya estaba enterada la Gerencia General y que esa sería la primera de varias transferencias. Sin embargo, eso no era cierto.

“Cuando fui abordado por los personeros de INS Valores, les aclaré todo y les hice ver la inconsistencia. La transferencia no se aceptó. El exgerente de INS Valores, don Freddy Quesada es testigo. Involucré a la Oficialía de Cumplimiento Corporativa, y esta encontró una conexión con una persona muy cuestionada en el país.

“Estando en una gira con doña Gabriela, ella recibió una llamada de don Federico Cruz, conocido como “Choreco”, para presionar por el mismo tema. Inmediatamente, la puse al tanto de todo lo anterior, y me dijo que se lo iba a comunicar a don Rodrigo (Chaves)“, continuó el exgerente.

Precisó, que hace dos años, estos mismos agentes le propusieron participar en el otorgamiento de préstamos personales a funcionarios del INS, mediante una Cooperativa que recibiría un fondeo de una institución del exterior.

“Ya habíamos suscrito un acuerdo con una respetable institución. Se valoró venderles la cartera de ese tipo de préstamos, y la transacción rondaría unos $3,5 millones. Al final, por razones técnicas, la negociación no prosperó y de nuestra parte fue archivada”, explicó.

Monge insistió en que no podía mencionar ni los nombres de dichos agentes de seguros ni de la persona “muy conocida y muy cuestionada en el país”, por asuntos de seguridad personal.

Monge fue citado al Congreso para responder presguntas sobre las presiones que hubo para que el INS le aprobara un seguro de caución a la cuestionada empresa mexicana Tradeco, la cual se había reunido con el presidente Rodrigo Chaves en busca de un contrato de obra pública, pero no calificaba. Al respecto, dijo:

“Conocí del tema porque en una ocasión doña Gabriela llegó a buscarme a una sesión de Junta Directiva, me llamó, y me dijo que tenía en la línea a don Rodrigo, que quería hacerme algunas preguntas sobre un seguro de caución. Le brindé la información solicitada. Por razones técnicas y financieras, la recomendación de la Gerencia fue negativa”.

Monge fue destituido de la Gerencia General en noviembre pasado, bajo el argumento de que la entidad registró pérdidas récord el año pasado.

En la audiencia de este jueves, el exgerente aseguró que él sostuvo posiciones contrarias a los criterios de la presidenta ejecutiva del INS, Gabriela Chacón, y del presidente de la República, Rodrigo Chaves, por el seguro de caución que se pretendía dar a Tradeco, dentro de la negociación para que asumiera el tramo Limonal-Barranca.

Noticia en desarrollo