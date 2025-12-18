Exgerente del INS denuncia maniobra electoral del gobierno: frenó ajuste salarial a empleados para aplicarlo un mes antes de las elecciones

Gabriela Chacón, presidenta del INS, le habría dicho al exgerente que le 'zafaría la tabla' si aprobaba el aumento salarial a mediados del 2025.

El exgerente general del Instituto Nacional Seguros (INS), Luis Fernando Monge, denunció este 18 de diciembre que el gobierno de Rodrigo Chaves frenó aumentos salariales a los empleados del INS como parte de una estrategia electoral.

Monge explicó a los diputados que, por convención colectiva, es obligatorio hacer un estudio salarial anual en el INS y, si procede, aplicar los ajustes correspondientes a una parte de la planilla. Este añio, el estudio se hizo desde antes de junio.

“Por un asunto de legalidad y de respeto hacia los colaboradores, varias veces insistí ante doña Gabriela (Chacón, presidenta del INS) en que se aplicara el ajuste. La última vez me indicó que, por razones electorales, los aumentos se iban a aplicar hasta el mes de enero 2026, pero por tratarse de un asunto administrativo, que si yo quería lo aprobara, pero tenía que asumir las consecuencias.

“Me indicó, delante de testigos, que si así fuere, ella me ‘zafaría la tabla’ ante el señor presidente (Rodrigo Chaves).

“Lo anterior tampoco era de extrañar, porque recuerdo que algo similar le dijo a don William Emilio Fernández cuando el fungía como director jurídico, y le solicitó que buscara la forma de que no se adjudicaran algunas contrataciones administrativas de gran cuantía.

“Don William le consultó que, de lo contrario, qué pasaría, y la respuesta de doña Gabriela fue ‘pongo su cabeza’. Por dicha, todas esas contrataciones fueron debidamente adjudicadas”, aseveró el exgerente del INS ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos, bajo juramento.

Gabriela Chacón Fernández asumió la presidencia ejecutiva del INS en mayo del 2014, tras la destitución de Mónica Araya, quien denunció gritos y presiones de Chaves para que se le diera un seguro de caución a la compañía mexicana Tradeco, la cual buscaba un contrato de $180 millones para asumir la ampliación de la ruta Barranca-Limonal.