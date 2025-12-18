Política

Exgerente del INS denuncia maniobra electoral del gobierno: frenó ajuste salarial a empleados para aplicarlo un mes antes de las elecciones

Según Luis Fernando Monge, la presidenta del INS, Gabriela Chacón, le dijo que ella le ‘zafaría la tabla’ con Rodrigo Chaves si aplicaba el aumento este año

Por Esteban Oviedo
03/11/2025, San José, INS, Oficinas Centrales, conferencia de prensa para la presentación del comienzo del cobro del Marchamo 2026. En la fotografía Rudolf Luke ministro de Hacienda, Gabriela Chacón presidenta ejecutiva del INS y Sidney Viales jefe de la dirección de seguros obligatorios.
Gabriela Chacón, presidenta del INS, le habría dicho al exgerente que le 'zafaría la tabla' si aprobaba el aumento salarial a mediados del 2025. (Jose Cordero/José Cordero)







