Economía

Sugese reprocha al INS pérdidas en seguros de automóviles, salud e incendio

Superintendencia de Seguros (Sugese) recomendó la remoción del ahora exgerente del INS, Luis Fernando Monge, por el deterioro significativo de los resultados técnicos de los principales seguros comerciales.

EscucharEscuchar
Por Gustavo Ortega Campos y Óscar Rodríguez
oficinas centrales del INS en San José
En un oficio dirigido a la Junta Directiva del INS, el superintendente de Seguros, Tomas Soley, evidenció pérdidas técnicas, metas incumplidas y declaraciones imprecisas del exgerente general, Luis Fernando Monge. (John Duran)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
INSInstituto Nacional de SegurosSugeseTomas SoleyLuis Fernado Monge
Gustavo Ortega Campos

Gustavo Ortega Campos

Periodista de Economía. Licenciado en Economía con un Máster en Comunicación y Periodismo. Inició en el periodismo en 1995. Se desempeñó durante 10 años como editor y periodista en el Diario La Prensa de Nicaragua.

Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.