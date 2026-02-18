Política

Quién es Yara Jiménez, la abogada que el chavismo impulsa para presidir la Asamblea Legislativa

Conozca su ruta desde Hacienda a Casa Presidencial, su rol ante OCDE y qué les dijo a diputados sobre cómo se nombró junta del Banco Nacional

Por Juan Fernando Lara Salas
03 de julio del 2025. Asamblea Legislativa. 13:00 hrs. Funcionarios del gobierno de la República comparecen ante la Comisión Legislativa de Control de Gasto Público. Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno, Allan Moreira, ascesor de la vicepresidencia y Jeremy Moya fueron interrogados por los diputados de la comisión. En la foto: Yara Jiménez. Foto: Albert Marín.
Yara Jiménez, actual secretaria del Consejo de Gobierno, durante una de sus comparecencias ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa en julio de 2025, donde fue convocada para referirse a temas administrativos y nombramientos del Poder Ejecutivo. (Albert Marín/Yara Jiménez, Allan Moreira y Jeremy Moya comparecen ante comisión legislativa.)







Yara Jiménez FallasPresidenta Asamblea LegislativaPartido Pueblo SoberanoDirectorio Legislativo 2026Quién es Yara Jiménez
