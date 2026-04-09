Política

Así se prepara Yara Jiménez para presidir el Congreso sin dejar su puesto en la Casa Presidencial

La diputada electa del partido Pueblo Soberano labora como secretaria general del Consejo de Gobierno

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Por Lucía Astorga
Tribunal supremo de Elecciones
El partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) cuenta con los votos necesarios para elegir a Yara Jiménez como presidenta del Congreso, sin necesidad de negociar con las bancadas de oposición. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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