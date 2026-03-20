Política

Yara Jiménez pidió consejos a Rodrigo Arias sobre cómo ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa

Inminente jerarca del Congreso almorzó con el actual presidente del Directorio, el martes, durante casi tres horas

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Por Aarón Sequeira
Yara Jiménez Rodrigo Arias
La diputada electa Yara Jiménez, a la salida del almuerzo donde le planteó a Rodrigo Arias, actual presidente legislativo, varias dudas sobre cómo se ejerce la presidencia de la Asamblea Legislativa. (Aarón Se/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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