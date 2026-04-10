¿Cuándo fue la última vez que un solo partido dominó el Directorio legislativo?

Ovidio Pacheco, diputado del PUSC y padre del actual jefe de la Unidad, Alejandro Pacheco, en la presidencia de la Asamblea Legislativa del antiguo plenario, en el periodo 2001-2002.

Veinticuatro años han pasado desde la última vez que el Directorio de la Asamblea Legislativa estuvo dominado por un solo partido político, en el último periodo legislativo en que el Congreso estuvo bajo control de dos agrupaciones políticas, principalmente.

Ese hecho se dio en una época anterior al multipartidismo, antes de que existieran los plenarios compuestos por cuatro, cinco, seis y hasta siete fracciones políticas, así como múltiples diputaciones independientes, pero en una Asamblea que no estuvo exenta de polémica.

Se trató del Directorio legislativo de la última legislatura del periodo en que Miguel Ángel Rodríguez Echeverría fue el presidente de la República, entre mayo del 2001 y abril del 2002.

En ese periodo, la Unidad Social Cristiana (PUSC) era el partido de gobierno y tenía 27 diputaciones, por lo que no tuvo mayor problema para ocupar todos los cargos del Directorio durante los cuatro años del periodo legislativo, con cierta negociación.

El primer año, en 1998, presidió Luis Fishman; le siguió Carlos Vargas Pagán, en 1999, y Rina Contreras, en el 2000.

Dos diputados actuales y el papá de otro diputado

Ese último cuerpo colegiado que dirigió la Asamblea Legislativa tiene la particularidad de que la mitad de sus miembros tienen relación con actuales diputados.

Primero, porque el presidente legislativo elegido en mayo del 2001 fue el diputado Ovidio Pacheco Salazar, padre de congresista Alejandro Pacheco Castro, quien es el actual jefe de la fracción del PUSC.

La otra particularidad es que también estuvieron, en ese directorio, los actuales diputados Vanessa de Paul Castro Mora y Horacio Alvarado Bogantes, en su primer periodo como congresistas.

La diputada Vanessa Castro en la época en que fue legisladora por primera vez, durante el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez, y llegó a la primera secretaría del Directorio legislativo entre 2001 y 2002. (Archivo LN/La Nación)

De hecho, Castro también integra el actual Directorio que preside Rodrigo Arias, pero como vicepresidenta del Congreso.

Veinticinco años atrás, ella llegó al cargo de primera secretaria con 36 años, mientras que Horacio Alvarado estuvo en el Directorio dos años seguidos, entre el 2000 y el 2002, primero como primer prosecretario, con 38 años, y luego como segundo prosecretario.

El resto de los cargos los tuvieron los socialcristianos Walter Céspedes Salazar, como vicepresidente; Everardo Rodríguez Bastos, como segundo secretario, y Gerardo Medina Madriz, como primer prosecretario.

Ahora, 24 años después, nuevamente un solo partido tomará el control absoluto del Directorio del Congreso, porque llega con votos de sobra para mantener ese órgano durante los cuatro años.

Así lo anunció este jueves por la mañana la fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Para la presidencia legislativa, los diputados soberanos postulan a la abogada y notaria Yara Jiménez, y a Esmeralda Britton para la vicepresidencia.

En la primera secretaría impulsan a Gerald Bogantes, pastor de 49 años, y al empresario Reynaldo Arias en la segunda secretaría.

Para los puestos suplentes de prosecretaría, los candidatos chavistas son la pastora evangélica Kattia Mora, de 50 años, en la primera, y la exministra de Cultura Nayuribe Guadamuz, en la segunda.