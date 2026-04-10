Política

¿Cuándo fue la última vez que un solo partido dominó el Directorio legislativo?

El papá de un diputado actual fue el presidente de ese órgano, y también estaban dos congresistas actuales

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Por Aarón Sequeira
Ovidio Pacheco, diputado del PUSC y padre del actual jefe de la Unidad, Alejandro Pacheco, en la presidencia de la Asamblea Legislativa del antiguo plenario, en el periodo 2001-2002. (Archivo LN/La Nación)







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Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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