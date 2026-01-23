Laura Fernández defiende su acuerdo con los pastores evangélicos: alega que son como una ONG

Laura Fernández defendió los acuerdos de su campaña con el Foro Mi País durante una entrevista en el espacio digital La Taza.

Laura Fernández, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), defendió el acuerdo que pactó con los pastores evangélicos del Foro Mi País, en el que accedió a otorgarles candidaturas a diputado y recibirles nombres para eventuales nombramientos en ministerios, embajadas y salas de la Corte Suprema de Justicia.

El jueves 22 de enero, en una entrevista en el espacio digital La Taza, el entrevistador consultó a Fernández sobre los compromisos consignados en los folletos distribuidos el 15 de enero por el Foro Mi País a un grupo de pastores, en el Templo Bíblico, en Tibás, en los que se instruía a personas evangélicas a votar por la aspirante oficialista.

Fernández sostuvo que los compromisos con sectores cristianos evangélicos no son nuevos, sino que se remontan a su gestión como ministra de la Presidencia, cuando, según indicó, le correspondió dar seguimiento a acuerdos asumidos por Rodrigo Chaves desde su etapa como candidato presidencial.

Por esa razón, la candidata aseguró que ahora en campaña varios de esos grupos se han acercado nuevamente a su proyecto político. Uno de esos sectores, según dijo, es el Foro Mi País.

“El sector cristiano evangélico tiene un foro civil que no son pastores. Es un foro, es como una ONG de ellos, que se llama el Foro Mi País”, dijo.

No obstante, en un pódcast denominado “Los Cristianos Tenemos Mucho Que Aportar”, de la misma organización, el pastor y director del Foro Mi País, Reynaldo Salazar, afirmó que el grupo es un organismo civil cristiano evangélico, compuesto “por pastores y profesionales cristianos, líderes no solamente de iglesias o denominaciones, sino también líderes cristianos evangélicos de la nación”.

Fernández niega el ofrecimiento de cargos públicos, pese a lo dicho por el Foro

Durante la entrevista, también se le consultó a Fernández sobre los compromisos relacionados con la designación de cargos públicos. Al respecto, la candidata indicó que eso era “completa y rotundamente falso”, pese a que el folleto del Foro Mi País dice explícitamente que ella acordó darles candidaturas a diputado.

Según Fernández, durante la campaña, sectores evangélicos, católicos y ONGs se han acercado para trabajar junto a ella. Añadió que el grupo evangélico, al igual que otras organizaciones, le envió referencias de profesionales del sector “a considerar como diputados”, para ayudar al país.

La aspirante hizo esas declaraciones pese a que, el 14 de enero, en una entrevista en la emisora cristiana Stéreo Visión Internacional, Fernández asintió con la cabeza cuando el pastor Reynaldo Salazar aseguró literalmente que, parte del acuerdo, consistió en “permitir que el sector sugiriera candidatos a diputados, que en este momento hay 24 de los 57 candidatos, hay 24 señoras y señoras que son cristianos evangélicos, cuatro establecidos por el Foro“.

Asimismo, en los folletos entregados por el Foro Mi País a pastores, se consigna el compromiso con la designación de diputaciones, así como la apertura para que ese grupo proponga nombres para eventuales puestos en la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y embajadas.

Folleto entregado durante La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

Fernández afirma que los folletos no se entregaron en iglesias

La candidata presidencial además dijo: “Y la otra cosa, que es otra barbaridad que dijeron, lo de que los pastores entregaron el panfleto. El panfleto, primero, eso nunca se ha entregado en ninguna iglesia”.

Durante la reunión con los pastores, efectuada el 15 de enero, el foro giró instrucciones a los religiosos para que líderes de sus iglesias repartieran los volantes después de los cultos, sin hacerlo desde los púlpitos, a fin de que no entraran en problemas con la legislación electoral.

Así consta en un video difundido por Marco Albertazzi, activista antivacunas, quien fue retirado de la reunión efectuada en el Templo Bíblico por estar grabando.

En el video, se escucha decir al pastor Salazar: “Si usted decide apoyarnos, ¿qué tiene que hacer? Tenemos miles de estos folletos y lo que queremos es que usted decida si quiere apoyarnos; entonces, al finalizar esta reunión, pasa y recoge la cantidad de folletos que quiere llevarse, y que usted no lo haga desde el altar ni desde el púlpito...”.

No obstante, a raíz de dos recursos de amparo electoral, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ordenó al Foro Mi País y a la Alianza Evangélica, así como al PPSO, detener la distribución de folletos en iglesias.