Laura Fernández defiende su acuerdo con los pastores evangélicos: alega que son como una ONG

Candidata asegura que los ‘panfletos’ para evangélicos, en los que se habla de candidaturas a diputado y posibles puestos en embajadas, nunca se distribuyeron en iglesias

Por Cristian Mora
Laura Fernández recibió el apoyo del foro Mi País, organización ultraconservadora vinculada a la Alianza Evangélica Costarricense.
Laura Fernández defendió los acuerdos de su campaña con el Foro Mi País durante una entrevista en el espacio digital La Taza. (Canva/La Nación)







Elecciones 2026Foro Mi PaísLaura Fernández
