Véalo usted mismo: Laura Fernández asintió cuando pastor dijo que Pueblo Soberano puso 24 evangélicos como candidatos a diputado

Este miércoles 14 de enero, la candidata oficialista Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), asintió con la cabeza cuando el pastor Reynaldo Salazar, del Foro Mi País, aseguró que el PPSO puso 24 evangélicos como candidatos a diputado, lo que constituyen más de la mitad de las papeletas.

Con la candidata Laura Fernández sentada y asintiendo, pastor Reynaldo Salazar anunció que Pueblo Soberano puso 24 candidatos a diputado evangélicos

Todo consta en una entrevista que le hicieron a Laura Fernández en la emisora Stereo Visión Internacional, en la que Reynaldo Salazar expuso los acuerdos que este grupo político religioso alcanzó con la aspirante presidencial. La política estaba justo a la par cuando el religioso lo mencionó.

La información es coincidente con lo que el Foro Mi País escribió en un volante que pidió a los pastores repartir entre sus feligreses el jueves 15 de enero, durante una reunión efectuada en el Temblo Bíblico, en Tibás, con el equipo de campaña del PPSO.

En la entrevista de Stereo Visión Internacional, poco antes del minuto 47 del programa, el entrevistador le preguntó a Reynaldo Salazar: “Pastor, ¿por qué Foro Mi País con Laurita Fernández?“.

El religioso contestó que esto parte de un acercamiento “con don Rodrigo”. Confirmó que el grupo decidió apoyar a Laura Fernández y a Pueblo Soberano; luego, se refirió al acuerdo en estos términos:

“Llegamos a un acuerdo de compromiso y en ese acuerdo se establece, número uno, que ella asegura fortalecer los acuerdos adquiridos y alcanzados, se van a fortalecer en esta administración, siendo ella presidenta.

“Segundo, aceptaron y parte del acuerdo es 15 principios y valores cristianos que son el fundamento, una carta ideológica, filosófica, para las políticas públicas, que firmó doña Laura, don Francisco (Gamboa, candidato a vicepresidente), don Douglas (Soto, candidato a vicepresidente), y los 57 candidatos a diputado de la República.

“Permitir que el sector sugiriera candidatos a diputados, que en este momento hay 24 de los 57 candidatos, hay 24 señoras y señoras que son cristianos evangélicos, cuatro establecidos por el Foro“.

Sugerir nombres para embajadas y ministerios

Añadió que el grupo político religioso podrá “sugerir atestados de personas altamente calificadas evangélicas” para puestos de ministros, viceministros y cargos en embajadas.

Reynaldo Salazar sostuvo que existe un compromiso firmado con Laura Fernández.