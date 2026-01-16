Política

Véalo usted mismo: Laura Fernández asintió cuando pastor dijo que Pueblo Soberano puso 24 evangélicos como candidatos a diputado

En un programa de radio, con la candidata como invitada, el pastor del Foro Mi País se refirió a los acuerdos alcanzados entre ella y este grupo político de religiosos

Por Esteban Oviedo
Con la candidata Laura Fernández sentada y asintiendo, pastor Reynaldo Salazar anunció que Pueblo Soberano puso 24 candidatos a diputado evangélicos
Con la candidata Laura Fernández sentada y asintiendo, el pastor Reynaldo Salazar anunció que Pueblo Soberano puso 24 candidatos a diputado evangélicos. (La Nación/Reproducción)







