Laura Fernández dice que el gobierno derogó políticas del MEP y Salud por solicitud de los pastores del Foro Mi País

Laura Fernández conversó con tres pastores sobre cómo trabajó para que las guías de Afectividad y Sexualidad fueran sustituidas y para que la norma técnica sobre el aborto terapeútico fuera derogada.

Laura Fernández Delgado, candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), admitió que, por solicitud de los pastores evangélicos del Foro Mi País, el gobierno eliminó las guías de Afectividad y Sexualidad Integral del Ministerio de Educación Pública (MEP) y la anterior norma técnica sobre el aborto terapéutico a cargo del Ministerio de Salud.

Pastor Reynaldo Salazar habla de promesas que Rodrigo Chaves le cumplió a Foro Mi País

Así lo relató el 14 de enero, en una entrevista concedida a la emisora cristiana Stéreo Visión Internacional, en la que conversó con varios pastores, entre ellos Reynaldo Salazar, director del grupo político religioso.

Fernández precisó que, siendo ministra de la Presidencia, se encargó de cumplir los compromisos que el mandatario Rodrigo Chaves había pactado con los evangélicos en la campaña del 2022.

“Le dije: ‘Presidente, ¿usted me deja hacerme cargo de las tareas pendientes que tiene usted tiene con el Foro Mi País? Y me dijo ‘claro que sí, hay temas que están pegados’”, detalló la candidata.

Fernández contó que, primero, llamó Anna Katharina Müller, exministra de Educación para preguntarle qué hacía falta con respecto a las guías y fijaron un plazo.

“Me metí de lleno con ella (Müller) para revisar qué era lo que había que llevar al Consejo Superior de Educación (CSE) y por cuáles guías educativas se iban a cambiar, porque la educación sexual es importante en valores, en ética, en moralidad, en biología humana, de la manera correcta sin manipular la mente de nuestros niños y sin pervertirlos. Logramos eso. Salió adelante”, precisó Fernández.

El 23 de enero del 2025, La Nación reveló que las guías de Afectividad y Sexualidad Integral se eliminaron luego de que el Consejo Superior de Educación acogiera por mayoría la propuesta de la ministra Anna Katharina Müller. El programa se impartía desde el 2012 y fue reformado en el 2017.

Seis días después, el presidente Rodrigo Chaves Robles aseguró que sacarían de las aulas la “perversión” de los Programas de Afectividad y Sexualidad Integral, en referencia a la eliminación de los planes de estudio.

El programa fue reemplazado por un plan de estudio de Educación para la Paz y la Convivencia.

La eliminación del programa de afectividad y sexualidad generó críticas de diversos sectores: los exministros de Educación Leonardo Garnier (quien lo implementó) y Sonia Marta Mora calificaron la acción como retroceso.

Por su parte, la Defensoría de los Habitantes exhortó al MEP a revertir la decisión que calificó como “un retroceso en la garantía de los derechos de la niñez y la adolescencia”.

Asimismo, en el 2025, el Ministerio de Educación Pública eliminó el protocolo de atención del bullying contra la población LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales) y anuló la circular que “propone la declaración” de la entidad como espacio libre de discriminación.

Laura Fernández y el pastor Reynaldo Salazar. Foto: (La Nación/Reproducción)

Norma terapéutica

Posteriormente, Fernández explicó cómo trabajó para que la norma técnica sobre el aborto terapeutico, del 2019, se derogara. Esta se reemplazó con una nueva.

“Otro punto en el que me metí de cabeza era la norma técnica. Era tan delicada, porque teníamos dos casos con denuncias hacia Costa Rica. Tuve que hacer muchas reuniones con la Cancillería para entender esos casos de esas denuncias internacionales que había en Costa Rica y qué pasaba si salían mal esas denuncias, porque corríamos el riesgo de que nos salieran, como decimos en Esparza, ‘más caro el caldo que los huevos’”, aseguró.

Fernández comentó que, tiempo después, los casos entraron en etapa de conclusiones y que su recomendación a Rodrigo Chaves fue modificar la norma.

“Blindar la vida de la madre y del niño no nacido, que dejemos de hablar del producto, eso es un niño no nacido, el costarricense más indefenso de todos, el que vive en el vientre de la mujer y ya yo había dejado de ser ministra cuando don Rodrigo pudo firmarla, pero sin arriesgar que la Corte Intamericana nos viniera y nos cayera encima y nos pusiera una sanción. Vieras que contenta me siento con esto”, añadió la candidata.

‘Lo revisé con todos ustedes’

Fernández también le dijo a los interlocutores en la entrevista: “Lo revisé con todos ustedes (extiende la mano refiriéndose a los interlocutores) y muchos más para que estuviéramos a satisfacción todas las partes”.

La nueva norma ha recibido críticas, por ejemplo, porque se eliminó la posibilidad de solicitar la interrupción ante un embarazo con diagnóstico catastrófico fetal.

Aunque una mujer sepa que el feto no sobrevivirá fuera de su vientre y esto le causa serios problemas a su salud mental y a su diario vivir, ya no puede solicitar una evaluación para un aborto terapéutico. Además, la mujer no puede apelar.

La aspirante presidencial agregó que presentó un proyecto de ley para establecer penas más duras contra el aborto.

“Porque en Costa Rica y aquí hay un abogado penalista que conoce muy bien, don Juan Luis (pastor presente), que conoce esta legislación. En nuestro país las penas de aborto son prácticamente risibles. (...)”.

Reynaldo Salazar dijo que Chaves cumplió

En la entrevista, el pastor Reynaldo Salazar comentó que Rodrigo Chaves les cumplió lo prometido.

“Se comprimetió a eliminar toda la ideología de género, de que el gobierno no iba a promover toda la ideología de género ni iluminando edificios ni poniendo banderas ni comisión LGTBIQ, ese es el primer compromiso. Eliminar todo concepto de ideología de género de todo el sistema educativo en las guías sexuales. No favorecer el aborto en ningua especie. Transformar la norma técnica que era abortiva”, detalló Salazar.

Asimismo, señaló que el Foro Mi País pudo proponer personas profesionales para ser considerados como ministros y viceministros. “Así lo hicieron”, afirmó el pastor Reynaldo Salazar.

En los folletos entregados el 15 de enero por el Foro Mi País a diferentes líderes evangélicos en los que se instruye a votar por Laura Fernández, se detalla que el gobierno de Rodrigo Chaves aceptó la propuesta del foro de nombrar a la ministra de Educación, Anna Katharina Müller.