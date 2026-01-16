Vea los folletos sobre Pueblo Soberano que repartirían pastores evangélicos para pedir apoyo para Laura Fernández

Este es el folleto entregado a un grupo de pastores durante el encuentro en el que se reunieron Foro Mi País, brazo político de la Alianza Evangélica y la campaña de Laura Fernández.

Un folleto que instruye a las personas evangélicas a votar por Laura Fernández, del partido Pueblo Soberano (PPSO), fue entregado este 15 de enero a un grupo de pastores en una actividad presidida por el pastor Reynaldo Salazar, exdirector de la Alianza Evangélica, en la que participó Francisco Gamboa, candidato a la primera vicepresidencia de PPSO y jefe de campaña de Fernández.

El encuentro se realizó durante la mañana de este jueves en el Templo Bíblico, en Tibás.

El volante entregado tiene en el centro la leyenda ¿Por qué los cristianos evangélicos deben votar por el Partido Pueblo Soberano? Asimismo, los logos del PPSS, en la parte superior y del Foro Mi País, en el inferior de desplegable.

Al abrir el brochure, aparecen tres razones por las que se debe votar por la candidata chavista. La primera, justifican, es que “el presidente Rodrigo Chaves cumplió y doña Laura Fernández dio testimonio de trabajo por el sector (evangélico) de su lado.

La segura “razón”, describen, es porque Laura Fernández está comprometida con los cristianos evangélicos.

Y la tercera, que se lee en el volante, dice que la fórmula presidencial y los candidatos a diputados firmaron un pacto de principios cristianos para gobernar Costa Rica.

Lo dicho en el folleto fue replicado, verbalmente, por el pastor Reynaldo Salazar, quien en un espacio de la emisora Stereo Visión, dirigido por el pastor Rodolfo Arias, narró cómo nació Foro Mi País y los compromisos “adquiridos y cumplidos” por Chaves, así como las promesas que Fernández les garantizó que se cumplirían en caso de llegar a ser presidenta de Costa Rica.

Entre ellas que 24 de las 57 candidaturas a diputados del PPSO sean evangélicos. En el espacio, Salazar afirmó que cuatro de esos postulantes fueron establecidos por el foro.

En el volante, se agrega además el compromiso de la apertura para que el grupo proponga nombres para eventuales designaciones en la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y embajadas.

Además, en el despegable se cita la promesa de Laura Fernández de designar con especial atención a los ministros de Educación y Salud.

Al respecto, la Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) emitió un comunicado en el que se desligó del Foro Mi País. Si bien aseguró conocer el accionar del grupo, lo describió como un movimiento “cívico que opera de manera autónoma de acuerdo con su propia visión y objetivos”.

“No obstante, dicho conocimiento no constituye, ni debe interpretarse, como un endoso institucional de la FAEC a sus posturas, opiniones, análisis o acciones específicas, las cuales son de exclusiva responsabilidad de sus miembros”, añadió.

Vea el contenido del folleto a continuación: