Política

Vea los folletos sobre Pueblo Soberano que repartirían pastores evangélicos para pedir apoyo para Laura Fernández

Desplegables fueron entregados este jueves 15 de enero a un grupo de pastores

EscucharEscuchar
Por Fernanda Matarrita Chaves
La campaña de Laura Fernández se reunió con pastores evangélicos del templo bíblico en Tibás / Foto John Durán
Este es el folleto entregado a un grupo de pastores durante el encuentro en el que se reunieron Foro Mi País, brazo político de la Alianza Evangélica y la campaña de Laura Fernández. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Foro mi PaísAlianza EvangélicaReynaldo SalazarElecciones 2026Laura Fernández
Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación con experiencia en temas de niñez, salud y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.