Política

Pueblo Soberano tendrá 31 diputados, la fracción más grande desde 1982, tres partidos desaparecen. Vea cómo quedará conformada la Asamblea Legislativa

PPSO podrá aprobar la amplia mayoría de proyectos de ley y nombrar todos los puestos del directorio sin necesidad de negociar con otras fracciones

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
01/02/2026 San José, Centro, Laura Fernández en el día de las Elecciones 2026.
El Partido Pueblo Soberano arrasó en las elecciones legislativas de este domingo 1.° de febrero y tendrá 31 diputados a partir del 1.° de mayo. Foto: (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Asamblea LegislativaPPSO
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.