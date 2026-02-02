Pueblo Soberano tendrá 31 diputados, la fracción más grande desde 1982, tres partidos desaparecen. Vea cómo quedará conformada la Asamblea Legislativa

El Partido Pueblo Soberano arrasó en las elecciones legislativas de este domingo 1.° de febrero y tendrá 31 diputados a partir del 1.° de mayo. Foto:

El Partido Pueblo Soberano (PPSO), de la presidenta electa, Laura Fernández, tendrá la fracción más grande en la Asamblea Legislativa desde 1982. En total, dispondrá de 31 curules de 57 posibles.

Hace 44 años, durante el gobierno de Luis Alberto Monge, el Partido Liberación Nacional (PLN) obtuvo 33 curules, hasta entonces, la bancada más grande de la Segunda República.

Con esta mayoría absoluta, el PPSO va a poder aprobar, sin necesidad alguna de negociar con otras fracciones, proyectos de ley que requieran del voto de la mitad más uno de los diputados presentes, es decir, la amplia mayoría de los proyectos que llegan al plenario. También podrá nombrar todos los puestos del directorio legislativo a partir del 1.° de mayo.

La fracción quedó a siete escaños de la mayoría calificada, necesaria para aprobar reformas constitucionales y nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

La segunda agrupación más grande será la del PLN, con 17 curules, partido que por primera vez en 20 años dejará de ser el más numeroso en el Congreso. Perdió dos escaños.

El Frente Amplio (FA) también tendrá presencia con siete diputados, y la Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), con una congresista, cada uno.

En el caso del PUSC, tendrá una fracción unipersonal con Abril Gordienko, la más pequeña de su historia. Mientras, que la CAC ingresará por primera vez, de la mano de la ex primera dama Claudia Dobles.

Asamblea menos fragmentada en 24 años

Con cinco partidos representados, está será la Asamblea Legislativa menos fragmentada desde la legislatura del 2002 al 2006. En aquel momento, el Congreso estuvo compuesto por el PUSC, el PLN, el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Movimiento Libertario y Renovación Costarricense.

Con respecto al Congreso saliente, el PPSO aparece como la fuerza política del oficialismo, en sustitución del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), agrupación que pasó de diez curules a ninguna. También se quedaron sin representación los partidos Nueva República (NR), de Fabricio Alvarado; y el Liberal Progresista (PLP), de Eliécer Feinzaig.

El PLN, por su parte, perdió dos escaños, el FA ganó uno, el PUSC perdió ocho.

Así quedará conformación del Congreso a partir del 1.° de mayo, según el último corte del escrutinio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), a las 10:55 p. m., con el 88,43% de los votos escrutados.