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PLN frena sesión solemne del 1.° de mayo en la Asamblea Legislativa y convoca a conferencia de prensa

El Partido Pueblo Soberano (PPSO) cuenta con 31 congresistas y los votos suficientes para escoger los seis cargos sin necesidad de negociar con la oposición. PLN pidió suspender la sesión antes de la primera votación

Por Vanessa Loaiza N., Lucía Astorga, Aarón Sequeira, Cristian Mora, y Fernanda Matarrita Chaves
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Primero de Mayo
Los nuevos diputados toman sus curules en la Asamblea Legislativa. (Aaron Sequeira/La Nación)







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1 de mayoDirectorio legislativoPartido Pueblo Soberano
Vanessa Loaiza N.

Vanessa Loaiza N.

Editora de Sucesos. Trabaja en la Redacción de La Nación desde 1998. Se especializó en temas de Infraestructura, concesión de obra pública, contratación administrativa y Transportes.

Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

Fernanda Matarrita Chaves

Fernanda Matarrita Chaves

Periodista de Educación y Salud con experiencia en temas de niñez y DDHH. Licenciada en Comunicación de Mercadeo. Ganó el Premio nacional al mejor contenido sobre Niñez y Adolescencia del CNNA y UNICEF en el 2022 y el 2021. Recibió el Premio regional y del Caribe de Periodismo de Salud de Fedefarma 2022. Redactora del año La Nación 2021.

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