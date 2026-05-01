PLN frena sesión solemne del 1.° de mayo en la Asamblea Legislativa y convoca a conferencia de prensa

Los nuevos diputados toman sus curules en la Asamblea Legislativa.

Este viernes 1.° de mayo nuevos inquilinos entrarán en la mole de 21 pisos de la Asamblea Legislativa. Los 57 diputados electos en febrero pasado designarán al Directorio legislativo para el periodo 2026-2027, en una sesión que se prevé marcada por el dominio absoluto del Partido Pueblo Soberano (PPSO), que cuenta con 31 congresistas y los votos suficientes para escoger los seis cargos sin necesidad de negociar con la oposición.

La bancada oficialista impulsa un Directorio integrado únicamente por legisladores de su fracción, una decisión que rompe con la tradición multipartidista que se mantuvo por más de dos décadas en el Congreso.

Siga aquí, en vivo, la elección del nuevo Directorio legislativo y todos los movimientos políticos de la jornada.

9:46 a. m. Conferencia conjunta de oposición Copiado!

Álvaro Ramírez, jefe de la fracción del PLN, solicitó un receso de 30 minutos con el objetivo de realizar una conferencia de prensa conjunta de oposición. Al lobby del plenario acompaña a los verdiblancos la fracción del Frente Amplio, y las diputadas independientes de CAC y del PUSC. (Cristian Mora/La Nación)

Liberación Nacional, el Frente Amplio, Agenda Ciudadana y la Unidad Socialcristiana llaman a conformar una agenda de trabajo común.

“Aspiramos que no sea una asamblea de gritos sino de resultados” indicó el jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez.

Claudia Dobles, de CAC, indicó que es parte del acuerdo debido a que la Asamblea tiene que ser un órgano de resolución y llevar inciativos a los costarricenses para mejorar su calidad de vida.

“El soberano nos da una representación diversa en el Congreso. La Asmabkea debe de ser un espacio de tender puentes, llegar a acuerdos y ser un equipo”, agregó.

Señaló que desde las elecciones fue evidente que las cuatro fracciones de oposición, pese a que tiene diferencias, pueden llegar a consensos.

Abril Gordienko, de la Unidad Social Cristiana, confirmó que la oposición, conformada por 26 congresistas, presentará una papeleta conjunta para el Directorio legislativo.

9:31 a. m. Primer receso largo Copiado!

A solicitud del jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, se solicitó un receso de 30 minutos en la sesión de este 1.° de mayo. La bancada convocó a conferencia de prensa en el lobby del Plenario en compañía de miembros de las otras fracciones de oposición: Frente Amplio, de Coalición Agenda Ciudadana y Unidad Social Cristiana.

Inicia la sesión solemne de la Asamblea Legislativa este viernes 1 de mayo. (Rafael Pacheco /La Nación)

9:30 a. m. Esta es la dinámica de la elección Copiado!

Rónald Campos, presidente provisional, explica que los nombres de los candidatos a conformar el Directorio legislativo. Deben presentarse con su nombre y sus dos apellidos.

Además, tras la votación, los votos nulos o en blanco se sumarán al candidato que obtuvo más votos.

Después de cada elección se dictará un receso de hasta 10 minutos para los saludos y felicitaciones.

9:19 a. m. José Miguel Villalobos lee declaratoria de elección de los nuevos diputados Copiado!

El primer secretario del Directorio legislativo provisional, José Miguel Villalobos lee la declaratoria de elección de los diputados que conformarán el Congreso entre el 1.° de mayo del 2026 y el 30 de abril del 2030.

Acto seguido, lee los nombres de todos los 57 congresistas que asumen funciones desde hoy. La lectura se realiza por provincia, empezando por San José y concluyendo con Limón.

Además, se juramenta el Directorio legislativo provisional.

Claudia Dobles es, desde este 1.° de Mayo, la única diputada de Coalición Ciudadana. (JOHN DURAN/John Durán)

9:11 a. m. arranca sesión solemne Copiado!

Rónald Campos, presidente del directorio provisional da inicio a la sesión solemne de este 1.° de mayo, Pidió altura, respeto entre las fracciones y entendimiento.

De inmediato pidió que todos los presentes en el recinto se pongan de pie para recibir el pabellón nacional y cantar el Himno Nacional, dirigido por la soprano Elsa Campos.

9:08 a. m. Esto pasará con la posible sanción al exdiputado Fabricio Alvarado Copiado!

¿Qué pasará con el proceso para definir si se sanciona a Fabricio Alvarado por presunto abuso sexual? Esto dijo el jefe del oficialismo, Nogui Acosta, este 1.° de mayo.

Nogui Acosta

9 a. m. A punto de iniciar la sesión solemne del 1.° de mayo Copiado!

Usted puede seguir la transmisión desde aquí:

8:45 a. m. Desayuno del Frente Amplio Copiado!

José María Villalta y Edgardo Araya, nuevos diputados del Frente Amplio, repiten en este Congreso. El primero será el jefe de la bancada, mientras que Araya continuará con su agenda ambiental en contra de la explotación ilegal de oro en Crucitas y Conchudita, en la zona norte, de donde es oriundo.

Los diputados no brindaron declaraciones a la prensa, ya que prevén esperar el inicio de la sesión del Plenario para luego referirse al tema.

Desayuno de la fracción del Frente Amplio para el periodo legislativo 2026-2030. (Cristian Mora /La Nación)

8:52 a. m. Caos en los ascensores Copiado!

Diputados y prensa reportan demoras y muchas dificultades para poder utilizar los ascensores, debido a la alta demanda. José María Villalta, por ejemplo, no le dio declaraciones a La Nación porque “lo dejaba el ascensor”.

8:48 a. m. Diputados empiezan a tomar sus curules Copiado!

La nueva conformación del Plenario legislativo empieza a acercarse a sus curules. Sin embargo, el oficialista Pueblo Soberano insistirá en que se le ubique en las curules del plenario que están alejadas de la prensa. Así lo confirmó Nogui Acosta, jefe de fracción.

Los nuevos diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) empiezan a tomar sus curules. (Aaron Sequeira/La Nación)

8:41 a. m. Primeros pasos del PLN Copiado!

El exdiputado Óscar Izquierdo, exjefe del Partido Liberación Nacional, asume a partir de hoy, 1.° de mayo, la Dirección Política de la fracción entrante verdiblanca. Seguirá adelante con los procesos contra su despido del AyA por parte del gobierno de Chaves.

Además, el primer proyecto de ley lo va a presentar el diputado Eder Hernández, para bajar el costo del combustible ante escenarios de crisis.

8:32 a. m. Directorio provisional Copiado!

Ronald Campos, del PLN, dice que está listo para presidir este vienes la sesión solemne de elección del nuevo Directorio legislativo este 1.° de mayo . Le corresponde hacerlo por ser el diputado de mayor edad que encabezó papeleta. Es guanacasteco.

Ronald Campos

El Reglamento de la Asamblea Legislativa regula el procedimiento para elegir el nuevo directorio provisional.

“Estará formado por los seis diputados de mayor edad que hayan resultado electos a la cabeza de sus respectivas papeletas”, dice la norma. Esto únicamente sucede en la elección del primer directorio de cada cuatrienio.

La diputada de mayor edad será Anna Katharina Müller Castro, nueva diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien el pasado 18 de enero cumplió 69 años de edad. Sin embargo, ella no encabezó la papeleta del PPSO en San José, sino que fue el exministro de Hacienda, Nogui Acosta.

El de mayor edad (entre las cabezas de listas) ejercerá la Presidencia y los que lo sigan en edad, en forma decreciente, ocuparán los cargos de vicepresidente, primer secretario, segundo secretario, primer prosecretario y segundo prosecretario.

Vicepresidenta: Janice Sandí Morales , PLN, Cartago, 64 años.

, PLN, Cartago, 64 años. Primer secretario: José Miguel Villalobos , PPSO, Alajuela, 63 años.

, PPSO, Alajuela, 63 años. Segunda secretaria: María Eugenia Román Mora , FA, Heredia, 61 años (nació el 14 de setiembre de 1964).

, FA, Heredia, 61 años (nació el 14 de setiembre de 1964). Primera prosecretaria: Marta Eugenia Esquivel , PPSO, Heredia, 61 años (nació el 28 de setiembre de 1964).

, PPSO, Heredia, 61 años (nació el 28 de setiembre de 1964). Segundo prosecretario: Nogui Acosta, PPSO, San José, 58 años.

8:15: a. m. Comienzan los desayunos de fracciones y reuniones previas Copiado!

La sesión solemne de este 1.° de mayo está prevista para iniciar a las 9 a. m. De previo, las fracciones se reunen, normalmente en torno al desayuno. Este año, solo habrá cinco representaciones distintas en Plenario: la mayoritaria, Pueblo Soberano, y los de oposición, Liberación Nacional, Frente Amplio, Unidad Social Cristiana, Coalición Ciudadana.

Esmeralda Britton será, si no hay cambios en el plan de Pueblo Soberano, la vicepresidenta del Congreso. (Foto: Rafael Pacheco/Foto: Rafael Pacheco)

8:00 a. m. Si no hay novedades, así será el Directorio legislativo Copiado!

Este 1.° de mayo, la presidencia legislativa quedaría en manos de Yara Jiménez, exsecretaria del Consejo de Gobierno, cuyo nombre había sido adelantado desde febrero tras una reunión con la presidenta electa, Laura Fernández, y el mandatario Rodrigo Chaves.

La vicepresidencia recaería en Esmeralda Britton, expresidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS), mientras que la primera secretaría quedaría en manos del pastor evangélico Gerald Bogantes.

La segunda secretaría sería para Reynaldo Arias, empresario y exregidor de Pococí y en las prosecretarías estarían la pastora evangélica Kattia Mora y Nayuribe Guadamuz, exministra de Cultura durante la administración de Rodrigo Chaves.

Con esta conformación, Pueblo Soberano no solo controlará la agenda política desde Casa Presidencial, sino también la conducción administrativa y legislativa del Congreso, en un periodo que inicia, oficialmente, este 1.° de mayo.

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