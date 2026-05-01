Política

Vea la transmisión de la sesión solemne del 1.° de mayo desde la Asamblea Legislativa de Costa Rica

La sesión solemne marca el inicio oficial de funciones del nuevo Congreso

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Por Kattia Bermúdez
La Asamblea Legislativa celebra este 1.° de mayo la sesión solemne de instalación del nuevo Congreso y la elección del Directorio legislativo.
La Asamblea Legislativa celebra este 1.° de mayo la sesión solemne de instalación del nuevo Congreso y la elección del Directorio legislativo. (Alonso Tenorio /La Nación)







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Kattia Bermúdez

Kattia Bermúdez

Jefa de Redacción. Licenciada en Periodismo en la Universidad de Costa Rica (UCR), donde también ejerció como docente. Tiene una Maestría en Marketing Digital de OBS Business School. En 1999 recibió el Premio Nacional de Periodismo Jorge Vargas Gené a la cobertura en temas económicos. Miembro de Asociación de Periodismo Colaborativo Punto y Aparte.

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