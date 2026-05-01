Vea la transmisión de la sesión solemne del 1.° de mayo desde la Asamblea Legislativa de Costa Rica

La Asamblea Legislativa celebra este 1.° de mayo la sesión solemne de instalación del nuevo Congreso y la elección del Directorio legislativo.

La Asamblea Legislativa celebra este 1.° de mayo la sesión solemne de instalación del nuevo Congreso a partir de las 9 de la mañana, en la que los 57 diputados electos asumen oficialmente sus curules, prestan juramento y proceden a elegir al Directorio legislativo de este periodo legislativo 2026-2027. Siga aquí la transmisión en vivo:

La jornada sigue el protocolo tradicional del Congreso, con la apertura de la legislatura, la integración del directorio provisional y la votación secreta para escoger la presidencia, vicepresidencia y secretarías del Directorio.