Política

Oposición exige a Asamblea cumplir regla sobre reparto de curules: así afecta decisión a Pueblo Soberano

Administración legislativa se ajustó al Reglamento sobre Ceremonial y las normas para colocar las fracciones en el plenario

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira
Asamblea Legislativa
La administración del Congreso tuvo que ceñirse al Reglamento de Ceremonial para repartir las curules en el plenario. (Alonso Tenorio./La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pueblo SoberanoFracción chavistaOposiciónCurulesPlenario legislativo
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.