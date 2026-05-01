Oposición exige a Asamblea cumplir regla sobre reparto de curules: así afecta decisión a Pueblo Soberano

La administración del Congreso tuvo que ceñirse al Reglamento de Ceremonial para repartir las curules en el plenario.

Las cuatro fracciones de la oposición exigieron, a través de una carta enviada a la Gerencia General de la Asamblea Legislativa, que se cumplieran las normas establecidas en el Reglamento de Ceremonial y Protocolo del 2010 para el reparto de las curules en el plenario.

Así lo confirmó la gerente general legislativa, Karla Granados, en declaraciones a La Nación.

La gestión se dio precisamente después del día en que recibieron la capacitación y los medios dieron a conocer que se había incumplido con las normas del Reglamento de Ceremonial.

Así se repartieron las curules en el plenario los nuevos diputados. (Dominick Proestakis/Aarón Sequeira/La Nación)

Ante la solicitud de la oposición y la existencia del texto reglamentario, 28 diputados del Partido Pueblo Soberano (PPSO) quedarían colocados en las curules bajo la mirada de la barra de prensa del Congreso, a la izquierda de la mesa del Directorio, mientras que los otros tres legisladores ocuparían precisamente las mesas de la presidencia y las dos secretarías.

En consecuencia, la oposición estaría al frente de la barra de prensa y al costado derecho del Directorio, empezando por los 17 del Partido Liberación Nacional (PLN), repartidos en ocho adelante y nueve atrás, seguidos por el Frente Amplio y las dos bancadas unipersonales de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC).