Política

Administración del Congreso ubica a diputados del Pueblo Soberano lejos de la prensa, pese a reglamento que define distribución de curules

El diseño tradicional del plenario siempre ha situado a la bancada de gobierno de espaldas a la prensa y de cara la barra de público

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Por Lucía Astorga y Aarón Sequeira
43 diputados electos se capacitaron en la Asamblea Legislativa sobre aspectos básicos de los procesos parlamentarios, de cara a que asuman funciones el próximo 1.º de mayo.
La fracción de Pueblo Soberano (PPSO) estará ubicada a la derecha de la mesa del Directorio, ubicación que por reglamento le correspondería al PLN. (Lilly Arce /La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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