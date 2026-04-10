Administración del Congreso ubica a diputados del Pueblo Soberano lejos de la prensa, pese a reglamento que define distribución de curules

La fracción de Pueblo Soberano (PPSO) estará ubicada a la derecha de la mesa del Directorio, ubicación que por reglamento le correspondería al PLN.

A solicitud de la bancada oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO), la Gerencia General de la Asamblea Legislativa ubicó a sus 31 diputados electos en un sector del plenario distinto al que les corresponde por reglamento, y que está más alejado de la prensa.

Los diputados del PPSO ocuparán las curules situadas a la derecha de la mesa del Directorio. Sin embargo, el artículo 15 del Reglamento del Ceremonial Protocolar dispone que la fracción de gobierno debe ubicarse a la izquierda, como ocurre actualmente con el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

El cambio también implica que los diputados chavistas ya no estarán de espaldas a la barra de prensa.

Colocación de PPSO en el plenario incumple reglamento

Argumento de la gerenta

La gerenta general, Karla Granados, confirmó a los medios de comunicación que el cambio de criterio respondió a una solicitud expresa de la fracción del PPSO, para no ocupar las curules que les corresponden por reglamento.

Granados reconoció que el acomodo está definido a nivel reglamentario, pero alegó que la normativa se encuentra desactualizada, pues fue creada en 2010. “Efectivamente, fue una solicitud de Pueblo Soberano”, indicó.

“Qué les digo, sí existe un reglamento, pero estamos en un proceso de cambio. Aquí lo importante es darle las condiciones a los señores diputados”, agregó.

Consultada sobre el argumento presentado por la fracción de gobierno para justificar el cambio, Granados señaló que le indicaron lo siguiente: “Que se sentían cómodos de ese lado”.

Pese al argumento de la supuesta desactualización del reglamento, Granados no fue capaz de precisar la existencia de algún documento que haya declarado la normativa como desactualizada o que habilite incumplir sus disposiciones. Por el contrario, reconoció que el reglamento se encuentra vigente y se limitó a mencionar otros ejemplos de incumplimientos al articulado para sustentar su decisión.

“En la gerencia sí tenemos documentación que respalda que se está trabajando en la actualización del reglamento, de acuerdo con la nueva dinámica”, añadió. La funcionaria alegó que el traslado a la nueva torre legislativa, en 2020, ha implicado cambios en la actividad parlamentaria respecto a cómo se desarrollaba anteriormente.

Oficialismo defiende cambio

La fracción oficialista del PAC, del periodo 2018-2022, también se ubicó a la izquierda del Directorio y con la barra de prensa a sus espaldas.

El futuro jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, confirmó que ellos gestionaron el cambio ante la administración del Congreso. Justificó la solicitud al afirmar que “normalmente esa es la ubicación de la fracción de gobierno, siempre ha sido así, y queremos respetar esa costumbre”.

Lo dicho por el vocero de la fracción chavista contrasta con la realidad. Durante el periodo 2018-2022, la fracción de gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC) se ubicó a la izquierda de la mesa del Directorio y de espaldas a la barra de prensa.

Por su parte, la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), como la de mayor tamaño entre la oposición, se mantuvo a la derecha, tal como también ocurre en el actual periodo 2022-2026.

En el edificio antiguo la bancada oficialista también se ubicaba de espaldas a la barra de prensa. La diferencia con el diseño actual, es que entonces tenía de frente la barra de público, mientras que en la nueva sede esta última se sitúa frente al Directorio legislativo.

Tradicionalmente, la bancada de gobierno ha estado de espaldas a la prensa y de frente al público.

El diputado chavista alegó que, en el caso del PPSD, su ubicación a la izquierda en el actual periodo, respondió a “una decisión de la Presidencia” y no del partido. Asimismo, negó que la solicitud de cambio responda a un intento de evitar la fiscalización de los periodistas, dado que la barra de prensa se ubica a espaldas de la actual fracción de gobierno.

“No es temor, si no, no estaría aquí, conversando en este momento con usted”, declaró a La Nación.

¿Qué dice el reglamento?

De acuerdo con la normativa, el sector derecho del plenario —donde ahora se ubicará el PPSO— corresponde a la fracción mayoritaria de oposición, que en este caso sería el PLN, tal como sucede en la actualidad.

El reglamento también establece que las fracciones de oposición minoritarias deben distribuirse de izquierda a derecha, en orden descendente según su tamaño, iniciando siempre por el jefe de fracción.

Según la nueva distribución, después del PLN se ubicarán, lado a lado, las diputadas Abril Gordienko y Claudia Dobles, de las bancadas unipersonales del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), respectivamente, seguidas por los integrantes del Frente Amplio (FA).