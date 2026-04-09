Dos pastores evangélicos y exjerarcas: Conozca a los diputados que conformarán el próximo Directorio de la Asamblea Legislativa

La fracción legislativa del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) definió de forma unánime la papeleta con la que buscará conformar el Directorio de la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1.° de mayo.
El oficialismo, que suma 31 diputados, puede definir la totalidad de los cargos sin necesidad de negociar con otras fracciones.
Así, los nombres propuestos por PPSO para el directorio legislativo 2026-2027 son los siguientes:
Presidenta: Yara Jiménez, diputada por Cartago
- Edad: 52 años.
- Profesión: Abogada y notaria.
- Experiencia política: Actualmente, es la secretaria del Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves.
Vicepresidenta: Esmeralda Britton, diputada por San José
- Edad: 62 años.
- Profesión: Experta en Tecnologías de la Información.
- Experiencia política: Presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (2018-2025) y ministra de la Mujer (2002-2004).
Primera Secretaría: Gerald Bogantes, diputado por Alajuela
- Edad: 49 años.
- Profesión: Abogado y pastor evangélico.
- Experiencia política: Asesor legislativo. Asesor del presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP).
Segunda Secretaría: Reynaldo Arias, diputado por Limón
- Edad: 60 años.
- Profesión: Empresario y comerciante.
- Experiencia política: Presidente Municipal de Pococí (1998-1999). Regidor Municipal (1998-2002).
Primera Prosecretaría: Kattia Mora, diputada por San José
- Edad: 50 años.
- Profesión: Abogada y pastora evangélica.
- Experiencia política: Sin experiencia política.
Segunda Prosecretaría: Nayuribe Guadamuz, diputada por Guanacaste
- Edad: 54 años
- Profesión: Psicopedagoga y administradora educativa
- Experiencia política: Ministra de Cultura (2022-2024).
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) entregó este miércoles las credenciales a los nuevos diputados, para el periodo legislativo 2026-2030. A la sesión solemne se ausentó Nayuribe Guadamuz, quien se excusó previamente, según informó el TSE.
La ratificación del Directorio Legislativo se realizará el próximo 1.° de mayo.