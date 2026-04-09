Política

Dos pastores evangélicos y exjerarcas: Conozca a los diputados que conformarán el próximo Directorio de la Asamblea Legislativa

El oficialismo definió la papeleta completa del Directorio Legislativo sin diputados de la oposición.

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Por Yucsiany Salazar
Asamblea Legislativa
Partido oficialista tendrá control absoluto del Directorio de la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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