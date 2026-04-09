Dos pastores evangélicos y exjerarcas: Conozca a los diputados que conformarán el próximo Directorio de la Asamblea Legislativa

Partido oficialista tendrá control absoluto del Directorio de la Asamblea Legislativa a partir del 1.° de mayo

La fracción legislativa del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) definió de forma unánime la papeleta con la que buscará conformar el Directorio de la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1.° de mayo.

El oficialismo, que suma 31 diputados, puede definir la totalidad de los cargos sin necesidad de negociar con otras fracciones.

Así, los nombres propuestos por PPSO para el directorio legislativo 2026-2027 son los siguientes:

Presidenta: Yara Jiménez, diputada por Cartago

La candidatura a la presidencia recae en Yara Jiménez, legisladora por Cartago, quien actualmente se desempeña como secretaria del Consejo de Gobierno de la administración de Rodrigo Chaves. (JOHN DURAN/John Durán)

Edad: 52 años.

52 años. Profesión: Abogada y notaria.

Abogada y notaria. Experiencia política: Actualmente, es la secretaria del Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves.

Vicepresidenta: Esmeralda Britton, diputada por San José

Como vicepresidenta figura Esmeralda Britton, diputada por San José, con trayectoria en el sector público como expresidenta ejecutiva de la JPS y exministra de la Mujer. (JOHN DURAN/John Durán)

Edad: 62 años.

62 años. Profesión: Experta en Tecnologías de la Información.

Experta en Tecnologías de la Información. Experiencia política: Presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (2018-2025) y ministra de la Mujer (2002-2004).

Primera Secretaría: Gerald Bogantes, diputado por Alajuela

El PPSO propuso a Gerald Bogantes en la primera secretaría, legislador por Alajuela con experiencia como asesor legislativo y en el CNP. (JOHN DURAN/John Durán)

Edad: 49 años.

49 años. Profesión: Abogado y pastor evangélico.

Abogado y pastor evangélico. Experiencia política: Asesor legislativo. Asesor del presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP).

Segunda Secretaría: Reynaldo Arias, diputado por Limón

La Segunda Secretaría sería ocupada por Reynaldo Arias, diputado por Limón, empresario y exjerarca municipal en Pococí. (JOHN DURAN/John Durán)

Edad: 60 años.

60 años. Profesión: Empresario y comerciante.

Empresario y comerciante. Experiencia política: Presidente Municipal de Pococí (1998-1999). Regidor Municipal (1998-2002).

Primera Prosecretaría: Kattia Mora, diputada por San José

Para la Primera Prosecretaría, el oficialismo designó a Kattia Mora, abogada y pastora evangélica, quien no cuenta con experiencia política previa. (JOHN DURAN/John Durán)

Edad: 50 años.

50 años. Profesión: Abogada y pastora evangélica.

Abogada y pastora evangélica. Experiencia política: Sin experiencia política.

Segunda Prosecretaría: Nayuribe Guadamuz, diputada por Guanacaste

La Segunda Prosecretaría recaería en Nayuribe Guadamuz, legisladora por Guanacaste, con experiencia como ministra de Cultura. (Mayela Lopez)

Edad: 54 años

54 años Profesión: Psicopedagoga y administradora educativa

Psicopedagoga y administradora educativa Experiencia política: Ministra de Cultura (2022-2024).

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) entregó este miércoles las credenciales a los nuevos diputados, para el periodo legislativo 2026-2030. A la sesión solemne se ausentó Nayuribe Guadamuz, quien se excusó previamente, según informó el TSE.

La ratificación del Directorio Legislativo se realizará el próximo 1.° de mayo.