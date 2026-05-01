Política

La presidenta del Congreso que nadie vio venir: el ascenso inesperado de Yara Jiménez

Sin figurar en las quinielas ni liderar una provincia, Yara Jiménez emergió desde el engranaje del Ejecutivo para convertirse en la presidenta legislativa más inesperada de los últimos años.

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Por Lucía Astorga
Yara Jiménez se convirtió en la candidata más inesperada para presidir la Asamblea Legislativa, bajo dominio del chavismo.
Yara Jiménez se convirtió en la candidata más inesperada para presidir la Asamblea Legislativa, bajo dominio del chavismo. (MAYNOR/Asamblea Legislativa)







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Yara Jiménez1 de mayoPresidencia legislativaPueblo Soberano
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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