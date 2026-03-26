Política

Una bancada, varias facciones: así se dividen los 31 diputados de Pueblo Soberano

La falta de arraigo partidario y la coexistencia de varios liderazgos podrían complicar la cohesión de la bancada chavista

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Por Lucía Astorga
Laura Fernández y Rodrigo Chaves se reunieron con la fracción de Pueblo Soberano.
La fracción de Pueblo Soberano se caracteriza por su conformación variaopinta, lo que genera dudas sobre la capacidad de la bancada de mantenerse unida durante los cuatro años del periodo. (Casa Presidencia/Casa Presidencial)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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