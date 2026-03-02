Pilar Cisneros descarta asumir responsabilidad por los diputados que promovió en campaña

La diputada y vocera oficialista negó haber participado en la escogencia del Partido Pueblo Soberano (PPSO) como el "taxi" electoral del chavismo en las elecciones nacionales de 2026.

Aunque Pilar Cisneros pidió el voto por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), promovió una mayoría de hasta 40 diputados para impulsar la agenda oficialista sin negociar con la oposición y fue una de las principales arquitectas del proyecto alrededor de la figura del presidente Rodrigo Chaves, ahora afirma no tener relación con la agrupación, no haber participado en su escogencia ni asumir responsabilidad por las decisiones de la bancada oficialista que ayudó a legitimar ante el electorado.

El 12 de julio de 2025, Cisneros fue no solo la maestra de ceremonias, sino también la protagonista del acto público, celebrado en el Parque Morazán, para anunciar la elección de Pueblo Soberano como el “taxi” que utilizaría el chavismo en las elecciones nacionales de 2026. Fue ella quien sacó la bandera de la agrupación de una caja, a modo de develación simbólica.

Aun así, en entrevista con Revista Dominical se desmarcó de la estructura partidaria: “Es una decisión que no tomé yo”. Cuando se le volvió a preguntar quién escogió al PPSO, la vocera oficialista trasladó esa responsabilidad a terceros. “Me imagino que un grupo ahí de partidarios, o sea, yo no. (…) Si usted, pida esa información a Pueblo Soberano. ¿En cuántas reuniones participó Pilar Cisneros? Cero”.

12 de julio del 2025. Parque Morazán. San José. Anuncio oficial del partido político con el que participará el movimiento de Rodrigo Cháves en las próximas elecciones nacionales en febrero del 2026. En la foto: Pilar Cisneros anuncia que el partido Pueblo Soberano representará a Rodrigo Cháves en las próximas elecciones.

Incluso dijo desconocer quién le comunicó la decisión final: “No tengo idea si Laura (Fernández) o Francisco (Gamboa), posiblemente, secretario general, que ya habían hecho un estudio, una selección y que habían decidido que era Pueblo Soberano”.

En la misma línea, rechazó asumir responsabilidad por las acciones futuras de la agrupación: “No, ni tengo por qué hacerlo”.

Relación con Mayuli Ortega y José Miguel Villalobos

Ese distanciamiento también se reflejó al ser consultada sobre los 31 diputados electos por el oficialismo, entre ellos figuras que ella misma ha cuestiona. Ante la pregunta de si “mete las manos al fuego” por la futura bancada, respondió: “No señora, ¿por qué?”. Y reiteró su enfoque en el proyecto antes que en las personas: “Yo pedí el voto por un movimiento político que quiere demostrar que Costa Rica no merece lo que tiene”.

El caso de José Miguel Villalobos, abogado personal de Rodrigo Chaves, ilustra otra tensión en su discurso. Cisneros aseguró haberlo censurado durante la campaña, porque “muchas de sus manifestaciones no tenían ningún sentido, más que encender la hoguera, en una campaña donde necesitábamos convencer a la gente de que la continuidad era importante

No obstante, en conversación con Revista Dominical defendió el rol del abogado en la futura bancada: “Creo que puede cumplir un papel importante en algunas reformas legales, creo que puede ser un muy buen polemista (…) Sí, puede cumplir un rol, sí”. Esa valoración contrasta con declaraciones publicadas el 25 de febrero por el semanario Universidad, donde afirmó que “no lo veo disciplinado con respecto a cuáles son los intereses de la bancada oficialista”.

La silueta de Pilar Cisneros, junto con las de Rodrigo Chaves y Laura Fernández, ilustran la portada del plan de gobierno del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Otro punto sensible es la presencia de Mayuli Ortega dentro del oficialismo, quien forma parte del grupo de diputados electos y además preside Pueblo Soberano. Ella fue investigada en México, donde vivió durante 30 años, por presentar un documento falso para concursar por un cargo público.

Al ser consultada por su criterio sobre Ortega y su rol en la estructura partidaria, Cisneros evitó valorarla y volvió a marcar distancia con la agrupación: “Es que yo no tengo ninguna relación con el partido. Yo he dicho públicamente”.

Respecto a si en la campaña del PPSO hubo participación Calixto Chaves, asesor ad honorem del presidente Rodrigo Chaves y de quien también ha marcado distancia, Cisneros afirmó: “No, que yo sepa no estuvo participando en la campaña”.

Añadió que en la agrupación política incluye perfiles diversos, algunos incluso alejados de sus afinidades personales. “En un movimiento político es absolutamente imposible que toda la gente sea del gusto de uno. (…) Ahí hay una sopa donde hay de todo. Gente que a uno le gusta (…) y gente que a mí no me gusta y con la cual no tengo ni quiero tener ninguna afinidad”, señaló, insistiendo en que su foco ha sido la meta política de la continuidad.