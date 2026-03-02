Revista Dominical

Pilar Cisneros descarta asumir responsabilidad por los diputados que promovió en campaña

Aunque impulsó una mayoría legislativa oficialista y llamó a votar por sus candidatos, afirma que no “tiene por qué” responder por sus decisiones futuras

Por Lucía Astorga
Diputada Pilar Cisneros
La diputada y vocera oficialista negó haber participado en la escogencia del Partido Pueblo Soberano (PPSO) como el "taxi" electoral del chavismo en las elecciones nacionales de 2026. (Alonso Tenorio/Atenorio)







Lucía Astorga

