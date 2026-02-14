José Miguel Villalobos le contesta a Pilar Cisneros después de que ella marcara distancia del diputado electo del chavismo

José Miguel Villalobos, diputado electo del PPSO, se refirió a las declaraciones de Pilar Cisneros, vocera oficialista, rechazando cualquier relación con él.

José Miguel Villalobos, diputado electo del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), reaccionó a las declaraciones de la vocera oficialista, Pilar Cisneros, quien marcó distancia del abogado personal del presidente Rodrigo Chaves y afirmó que no mantiene una relación de amistad ni comunicación con él.

“Cuando una persona no quiere pelear, dos no pelean. Si ella quiere pelear, pues yo no voy a pelear”, declaró Villalobos el jueves 12 de febrero a Noticias Repretel.

Un día antes, el nombre del diputado electo salió a relucir en el plenario de la Asamblea Legislativa, durante la discusión de la elección de cinco magistrados suplentes de la Sala Constitucional. El intercambio subió de tono cuando Cisneros cuestionó la lentitud del Poder Judicial para resolver juicios de casos de corrupción, cuyos hechos se remontan a más de 15 años, entre ellos el relacionado con la construcción de la trocha fronteriza.

Tras esas manifestaciones, las diputaciones del Frente Amplio, Sofía Guillén, Jonathan Acuña y Ariel Robles, señalaron a Villalobos como uno de los responsables de los atrasos en ese proceso judicial, dado que fungió como abogado defensor de ocho imputados antes de ser separado del caso por el tribunal a cargo, debido a ausencias reiteradas que impedían avanzar el debate.

Villalobos había rechazado asistir a las fechas fijadas por el Tribunal Penal de Goicoechea, alegando choques de agenda con el juicio del caso Fénix, considerado el mayor expediente por lavado de dinero en el país.

“El último atraso que sufrió la trocha efectivamente fue por el diputado Villalobos, a quien ni defiendo, ni le hablo ni tengo ninguna amistad con él”, reconoció Cisneros.

José Miguel Villalobos y Pilar Cineros comparten una gran cercanía con el presidente de la República, Rodrigo Chaves. (JOHN DURAN/John Durán)

Consultada por Repretel sobre su desavenencia con el diputado electo, la legisladora añadió: “Él y yo no tenemos nada en común. Yo le censuré durante la campaña muchas de sus manifestaciones que no tenían ningún sentido, más que encender la hoguera, en una campaña donde necesitábamos convencer a la gente de que la continuidad era importante”.

Cisneros agregó que el abogado “nunca hizo caso” y que “hace lo que quiere”. “Yo digo: siga su camino y yo con el mío”, señaló.

Al respecto, Villalobos sostuvo que durante la campaña “no ocurrió nada de lo que ella está diciendo”. Indicó que no recuerda haber realizado declaraciones que pudieran considerarse “incendiarias” en ese periodo.

“No recuerdo que me haya dado indicaciones ni que yo haya desacatado alguna disposición de ella”, afirmó. Asimismo, negó que actúe de forma independiente a la línea partidaria y aseguró que es una persona disciplinada cuando recibe instrucciones “correctas, adecuadas, racionales y que convienen al país y a la estrategia del partido”.