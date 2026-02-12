Pilar Cisneros sobre José Miguel Villalobos: ‘A ese señor ni lo defiendo ni le hablo’

La vocera oficialista, Pilar Cisneros, y el diputado electo José Miguel Villalobos, en una sesión de la Comisión sobre levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves por el Caso BCIE-Cariñitos.

La jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, aseguró este miércoles que no le habla ni tiene amistad con el diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO), José Miguel Villalobos, además de que no lo defiende.

La afirmación la hizo al micrófono, desde su curul, en medio de la discusión sobre la elección de cinco magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

El debate se calentó luego de Cisneros cuestionó que el Poder Judicial tarde tanto tiempo en realizar juicios de los polémicos casos de corrupción de los últimos 15 años, entre ellos el caso relacionado con la construcción de la trocha fronteriza.

No obstante, Sofía Guillén, Jonathan Acuña y Ariel Robles, del Frente Amplio, le señalaron a la vocera oficialista que uno de los principales responsables de los atrasos de ese proceso judicial es Villalobos, diputado electo del PPSO de Laura Fernández, quien además es defensor de los acusados en el presunto mayor caso de lavado del país, el Caso Fénix.

Además, José Miguel Villalobos protagonizó la polémica en los días previos a las elecciones nacionales, cuando se trajo a la memoria que fue defensor de un pastor evangélico de 55 años, condenado por violación y abuso sexual a una menor, de 14 años.

En ese asunto, se cuestionó al congresista electo no por haber defendido al pastor, sino por utilizar el argumento de que se trataba de una relación sexual normal y decir que la ofendida no era una niña, sino una persona de 15 o 16 años.

En ese momento, Cisneros tomó la palabra para desconocer cualquier cercanía con Villalobos.

“El último atraso que sufrió la trocha efectivamente fue por el diputado Villalobos, a quien ni defiendo, ni le hablo ni tengo ninguna amistad con él”, dijo la vocera chavista.

José Miguel Villalobos no solo es legislador electo de la futura bancada de la presidenta electa, Laura Fernández, sino también el abogado defensor del presidente de la República, Rodrigo Chaves.

De hecho, los frenteamplistas le recordaron a Pilar Cisneros que, en las vallas de publicidad electoral colocadas en varios puntos de la provincia de Alajuela, aparecía la imagen de ella, calificada como “diputada de honor” y pidiendo el voto de los alajuelenses, no solo para la papeleta presidencial, sino también para la de diputados, que encabezó Villalobos.