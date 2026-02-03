Política

Pueblo Soberano asegura mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa: ¿qué puede y qué no puede hacer con 31 diputados?

El nuevo Congreso será clave para determinar si las reformas constitucionales impulsadas por Laura Fernández pueden avanzar

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
25/04/2023 Asamblea Legislativa. El Plenario se prepara para el primer cambio de directorio político de la actual administración. Las curules, ahora vacías, estarán ocupadas por los diputados de todas las fracciones, que lucirán elegantes durante la sesión solemne de este lunes primero de mayo.
La nueva Asamblea Legislativa 2026-2030 estará dominada por el oficialismo, que alcanzó una mayoría absoluta no calificada tras los comicios del 1.° de febrero. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Asamblea LegislativaPPSO
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.