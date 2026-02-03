Pueblo Soberano asegura mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa: ¿qué puede y qué no puede hacer con 31 diputados?

La nueva Asamblea Legislativa 2026-2030 estará dominada por el oficialismo, que alcanzó una mayoría absoluta no calificada tras los comicios del 1.° de febrero.

La próxima Asamblea Legislativa tendrá la fracción más grande desde 1982, encabezada por el Partido Pueblo Soberano (PPSO), que dispondrá de 31 curules de las 57 disponibles.

Tal peso legislativo le permitirá al oficialismo moverse con holgura. Con una mayoría absoluta no calificada, el PPSO tendrá los votos necesarios para aprobar leyes ordinarias y marcar el ritmo de buena parte de la agenda legislativa.

Sin embargo, el dominio no será total. En el futuro plenario también estarán el Partido Liberación Nacional (PLN), con 17 diputados; el Frente Amplio (FA), con siete escaños; y, con una curul cada uno, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Dicha distribución de fuerzas delimita el alcance del poder que tendrá cada fracción en el próximo Congreso. Pero, ¿qué implica realmente para el PPSO contar con una mayoría absoluta y cuáles son sus límites?

La mayoría absoluta equivale a la mitad más uno del total de diputados, es decir, 29 votos.

Por su parte, la mayoría calificada corresponde a las dos terceras partes del total de legisladores, lo que se traduce en 38 votos que son requeridos, por ejemplo, para reformas a la Constitución Política.

En ese contexto, aunque el oficialismo tendrá la mayor cantidad de diputados, la Carta Magna y el Reglamento legislativo establecen que su dominio en el Congreso no será absoluto.

La limitación podría representar un obstáculo para la presidenta electa, Laura Fernández, quien ha manifestado su intención de impulsar enmiendas constitucionales o levantar garantías constitucionales de las personas.

Durante la pasada campaña, representantes del PPSO también se expresaron a favor de reformas para establecer la reelección presidencial continua en el país.

Este lunes, Fernández aseguró que entre las primeras modificaciones que pretende impulsar están una reforma al mecanismo para la rendición de cuentas de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y una modificación del rol de la Sala Constitucional.

La próxima mandataria no precisó cuáles cambios impulsaría, pero reconoció que, al no haber logrado la mayoría calificada en el Congreso, les tocará buscar alianzas con los partidos de la oposición para impulsar cualquier reforma a la Carta Fundamental.

¿Qué puede hacer una fracción con mayoría absoluta no calificada?

Con 29 votos, una fracción puede:

Aprobar leyes ordinarias : todos aquellos proyectos y reformas legales que no afecten derechos ni garantías individuales, es decir, que no impliquen cambios constitucionales ni materias reservadas a una mayoría calificada.

: todos aquellos proyectos y reformas legales que no afecten derechos ni garantías individuales, es decir, que no impliquen cambios constitucionales ni materias reservadas a una mayoría calificada. Nombrar el Directorio de la Asamblea Legislativa: lo que le permite conformar las comisiones legislativas ordinarias y especiales.

lo que le permite conformar las comisiones legislativas ordinarias y especiales. Censurar a ministros de Gobierno con mayoría absoluta de los diputados presentes en la votación.

con mayoría absoluta de los diputados presentes en la votación. Integrar las comisiones especiales creadas para analizar una reforma constitucional.

creadas para analizar una reforma constitucional. Prorrogar el plazo cuatrienal de un expediente legislativo.

¿Qué no puede hacer una fracción con mayoría absoluta?

Con 31 curules, una fracción legislativa no puede aprobar materias que requieren mayoría calificada (38 votos), entre ellas: