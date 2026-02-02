¿Cómo quedó la elección donde usted vive? Vea quién ganó en su mesa de votación con solo su cédula

La herramienta interactiva permite consultar los resultados de las elecciones del 1.° de febrero por provincia, cantón, distrito y hasta la mesa electoral donde votó cada ciudadano.

Si siente curiosidad por saber cómo estuvieron las adhesiones políticas en su barrio, ese detalle de resultados de las elecciones del 1.° de febrero puede consultarlo de forma detallada con una herramienta interactiva de cómo votó el país: desde el nivel nacional hasta la mesa electoral específica donde usted marcó con “x” la papeleta con la cual emitió su voto.

Con solo ingresar su número de cédula, sin espacios ni guiones, usted podrá ver cuál candidatura ganó en la mesa donde votó, tanto en la elección presidencial como en la de diputaciones.

Además, la plataforma permite revisar los resultados por provincia, cantón y distrito, así como consultar la conformación de la nueva Asamblea Legislativa y los diputados electos por agrupación política, entre ellas el Partido Pueblo Soberano (PPSO), Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio, Partido Unidad Social Cristiana y el Partido Coalición Agenda Ciudadana.

El sistema también ofrece la posibilidad de filtrar la información por provincias, para conocer cuáles partidos obtuvieron más apoyo en cada región y cómo se distribuyeron las curules en el Congreso.