Política

¿Cómo quedó la elección donde usted vive? Vea quién ganó en su mesa de votación con solo su cédula

Ingrese su cédula y vea quién ganó en las elecciones del 1.° de febrero según provincia, cantón y distrito y conozca los diputados de su provincia

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
La herramienta interactiva permite consultar los resultados de las elecciones del 1.° de febrero por provincia, cantón, distrito y hasta la mesa electoral donde votó cada ciudadano.
La herramienta interactiva permite consultar los resultados de las elecciones del 1.° de febrero por provincia, cantón, distrito y hasta la mesa electoral donde votó cada ciudadano. (nacion.com/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Resultados elecciones Costa Rica 2026Quién ganó en mi mesa de votaciónConsulta resultados electorales por cédula
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.