Estas son la dueña de la oficina de Laura Fernández donde apareció el micrófono y la empresa que realizó el análisis de seguridad

Pueblo Soberano informó al TSE sobre proveedores, origen de los recursos con que se financió esos servicios y uno de los montos pagados

Por Natasha Cambronero
Laura Fernández, candidata presidencial del PPSO, alegó ser víctima de espionaje, tras supuestamente encontrar un micrófono escondido en un tomacorrientes de su oficina privada.
El pasado 14 de octubre, Laura Fernández, candidata presidencial del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), denunció ser víctima de espionaje, tras supuestamente encontrar un micrófono escondido en un tomacorrientes dentro de su oficina privada en Rohrmoser. Foto: (La Nación/Lucía Astorga/Lucía Astorga)







Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

