Círculo cercano de Rodrigo Chaves entra en fricción en plena transición política

Las tensiones entre Pilar Cisneros y José Miguel Villalobos reflejan una disputa por liderazgo y control del relato político en un movimiento que entra a su segunda fase con mayor poder institucional

Por Lucía Astorga
José Miguel Villalobos y Pilar Cisneros destacan por ser los principales confidentes del presidente Rodrigo Chaves, pero protagonizan una pugna interna.
José Miguel Villalobos y Pilar Cisneros destacan por ser los principales confidentes del presidente Rodrigo Chaves, pero protagonizan una pugna interna. (La Nación/Asamblea Legislativa /Asamblea Legislativa)







Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

