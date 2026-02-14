Pilar Cisneros denuncia que el nombramiento del hijo de José Miguel Villalobos en Casa Presidencial es ‘red de cuido’

La diputada oficialista Pilar Cisneros calificó como “red de cuido” el nombramiento del hijo de José Miguel Villalobos Umaña, diputado electo del Partido Pueblo Soberano (PPSO) y abogado del mandatario Rodrigo Chaves, en una plaza legal de la Casa Presidencial.

El Ministerio de la Presidencia contrató a José Miguel Villalobos Herrera como funcionario interino en la Asesoría Jurídica en julio del 2025, apenas mes y medio después de que se incorporó al Colegio de Abogados.

En el programa Interferencia de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica (UCR), Cisneros sostuvo que no estaba de acuerdo con ese nombramiento.

“Yo pregunté (sobre el nombramiento del hijo de Villalobos) el día que lo sacaron y me dijeron ‘él participó de un concurso y ganó el concurso’. Entonces, digo ‘ok, eso a mí no me consta’. ¿Que estoy de acuerdo? No estoy de acuerdo”, dijo Cisneros.

El periodista David Chavarría le consultó: “¿Eso es red de cuido?"

Cisneros respondió: “Sí, por supuesto, es red de cuido. Yo no estoy de acuerdo con eso”.

La diputada señaló que, aunque le habría gustado que su hijo trabajara en su despacho o en Casa Presidencial, nunca lo habría hecho: “Sobre mi cadáver, de ninguna manera lo voy a hacer, porque yo no creo en eso”.

Ante una consulta de la periodista Hulda Miranda sobre si con ese ejemplo estaba cuestionando el nombramiento del hijo de Villalobos, la diputada respondió que sí.

José Miguel Villalobos también es abogado del mandatario Rodrigo Chaves. (Albert Marín/Albert Marín)

Según el sistema de planillas de salarios de Casa Presidencial, publicado en el apartado de transparencia institucional, la plaza de Villalobos Herrera registra un salario base de ¢739.854.

En el mismo sistema, aparecen dos registros bajo el concepto de salario base para esa clase de puesto; sin embargo, la información pública no detalla el motivo de esa duplicidad ni si corresponde a pagos por distintas quincenas o a ajustes dentro del mismo periodo.

El nombramiento corresponde a la plaza número #000971, clase Profesional de Servicio Civil 1-B, y rige del 9 de julio de 2025 al 7 de mayo de 2026, de acuerdo con el oficio MP-DMP-AJ-OF-0079-2025, firmado por el exjefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Eduardo Mora Castro.

Cruce de palabras

En ese mismo programa, al ser consultada Cisneros si ve la posibilidad de que Villalobos sea jefe de fracción del PPSO, respondió: “Yo creo que es una persona de un carácter muy difícil y lo menos que se quiere es alguien de un carácter tan fuerte”.

Cisneros se negó a responder si hubiera preferido que el abogado del presidente no fuera diputado del oficialismo.

La relación entre Cisneros y Villalobos Umaña explotó en días recientes con un cruce de declaraciones, pese a pertenecer al mismo movimiento político que respalda al presidente Rodrigo Chaves.

El pasado 11 de enero, el nombre del diputado electo salió a relucir en el plenario de la Asamblea Legislativa durante la discusión de la elección de cinco magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

El intercambio subió de tono cuando Cisneros cuestionó la lentitud del Poder Judicial para resolver juicios de casos de corrupción, cuyos hechos se remontan a más de 15 años, entre ellos el relacionado con la construcción de la trocha fronteriza.

Tras esas manifestaciones, las diputaciones del Frente Amplio, Sofía Guillén, Jonathan Acuña y Ariel Robles, señalaron a Villalobos como uno de los responsables de los atrasos en ese proceso judicial, dado que fungió como abogado defensor de ocho imputados antes de ser separado del caso por el tribunal a cargo, debido a ausencias reiteradas que impedían avanzar el debate.

José Miguel Villalobos fue el abogado de Rodrigo Chaves en las audiencias para desaforar al mandatario. (Asamblea Legislativa /La Nación)

Villalobos había rechazado asistir a las fechas fijadas por el Tribunal Penal de Goicoechea, alegando choques de agenda con el juicio del caso Fénix, considerado el mayor expediente por lavado de dinero en el país.

“El último atraso que sufrió la trocha efectivamente fue por el diputado Villalobos, a quien ni defiendo, ni le hablo ni tengo ninguna amistad con él”, reconoció Cisneros.

Cisneros agregó que el abogado “nunca hizo caso” y que “hace lo que quiere”. “Yo digo: ‘siga su camino y yo con el mío’”, señaló.

Sobre las declaraciones de Cisneros, Villalobos sostuvo que durante la campaña “no ocurrió nada de lo que ella está diciendo”. Indicó que no recuerda haber realizado declaraciones que pudieran considerarse “incendiarias” en ese periodo.

“No recuerdo que me haya dado indicaciones ni que yo haya desacatado alguna disposición de ella”, afirmó. Asimismo, negó que actúe de forma independiente a la línea partidaria y aseguró que es una persona disciplinada cuando recibe instrucciones “correctas, adecuadas, racionales y que convienen al país y a la estrategia del partido”.

Consultada por Repretel sobre su desavenencia con el diputado electo, la legisladora añadió: “Él y yo no tenemos nada en común. Yo le censuré durante la campaña muchas de sus manifestaciones que no tenían ningún sentido, más que encender la hoguera, en una campaña donde necesitábamos convencer a la gente de que la continuidad era importante”.

José Miguel Villalobos protagonizó la polémica en los días previos a las elecciones nacionales, cuando se trajo a la memoria que fue defensor de un pastor evangélico de 55 años, condenado por violación y abuso sexual a una menor, de 14 años.

“Cuando una persona no quiere pelear, dos no pelean. Si ella quiere pelear, pues yo no voy a pelear”, declaró Villalobos el jueves 12 de febrero a Noticias Repretel.