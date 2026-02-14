Política

Pilar Cisneros denuncia que el nombramiento del hijo de José Miguel Villalobos en Casa Presidencial es ‘red de cuido’

Las declaraciones de Cisneros fueron dadas en el programa Interferencia de Radios UCR

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
José Miguel Villalobos, diputado electo del PPSO, se refirió a las declaraciones de Pilar Cisneros, vocera oficialista, rechazando cualquier relación con él.
Pilar Cisneros criticó el nombramiento del hijo de José Miguel Villalobos en Casa Presidencial. (Asamblea Legislativa /La Nación/Asamblea Legislativa)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pilar CisnerosJosé Miguel VillalobosCasa PresidencialRodrigo Chaves
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.