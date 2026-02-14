Presidencia contrata a hijo del diputado electo José Miguel Villalobos

El nombramiento del hijo de José Miguel Villalobos se realizó en el Ministerio de la Presidencia, según consta en documentación oficial y registros públicos de planillas.

El Ministerio de la Presidencia contrató a José Miguel Villalobos Herrera, hijo del diputado electo por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y abogado del presidente Rodrigo Chaves, José Miguel Villalobos Umaña.

Villalobos Herrera se desempeña como funcionario interino en la Asesoría Jurídica de Casa Presidencial.

Según el sistema de planillas de salarios de Casa Presidencial, publicado en el apartado de transparencia institucional, la plaza registra un salario base de ¢739.854. En el mismo sistema, aparecen dos registros bajo el concepto de salario base para esa clase de puesto; sin embargo, la información pública no detalla el motivo de esa duplicidad ni si corresponde a pagos por distintas quincenas o a ajustes dentro del mismo periodo.

Registro de planillas de Casa Presidencial correspondiente a enero de 2026, donde figuran dos montos bajo el concepto de salario base para la misma clase de puesto. En amarillo se resalta el salario registrado a nombre de José Miguel Villalobos Herrera. (Casa Presidencial/Cortesía)

De acuerdo con el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Villalobos Herrera se incorporó al Colegio el 27 de mayo de 2025, mes y medio antes de que iniciara como interino en Casa Presidencial.

El nombramiento corresponde a la plaza número #000971, clase Profesional de Servicio Civil 1-B, y rige del 9 de julio de 2025 al 7 de mayo de 2026, de acuerdo con el oficio MP-DMP-AJ-OF-0079-2025, firmado por el exjefe de la Asesoría Jurídica del Ministerio de la Presidencia, Eduardo Mora Castro.

Oficio MP-DMP-AJ-OF-0079-2025, fechado el 3 de julio de 2025, en el que el Ministerio de la Presidencia solicita el nombramiento interino de José Miguel Villalobos Herrera en la Asesoría Jurídica. (Cortesía/Cortesía)

En el documento, se indica que el funcionario “cumple con los requisitos señalados para la plaza” y que prestará servicios en la Asesoría Jurídica.

La Nación consultó a Casa Presidencial si para el nombramiento de Villalbos Herrera se realizó algún tipo de concurso y cuáles son los requisitos del puesto, así como si el funcionario los cumple. No obstante, al cierre de edición no se recibió respuesta.