Diputados remiten al Ministerio Público nombramiento del gobierno de la Junta Directiva del Banco Nacional

El 29 de mayo del 2025, el gobierno de Rodrigo Chaves tomó el control absoluto de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN). La Sala IV restableció a los directivos el 10 de octubre del año pasado.

La Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público aprobó remitir al Ministerio Público el informe de investigación sobre el nombramiento de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN) por parte del Consejo de Gobierno por supuestas anomalías en la toma de control del órgano colegiado.

El informe legislativo sobre la eventual injerencia y actuaciones del Poder Ejecutivo contra la autonomía del Banco Nacional se aprobó con el apoyo de cinco de los seis legisladores presentes este jueves 9 de abril.

El documento tuvo el respaldo de Luz Mary Alpízar (Progreso Social Democrático), Dinorah Barquero (PLN), Kattia Cambronero (independiente), Vanesa Castro (PUSC) y Katherine Moreira (PLN). Se opuso Manuel Morales (Progreso Social Democrático).

El informe pidió a la Fiscalía investigar al exvicepresidente Stephan Brunner Neibig por los aparentes delitos de abuso de autoridad, usurpación de autoridad y prevaricato por su decisión de destituir a la directiva del BN.

Adicionalmente, los diputados de la Comisión pidieron iniciar una pesquisa contra el Consejo de Gobierno por el nombramiento sin requisitos de idoneidad de los miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional.

El informe también solicitó que se investiguen todas las actuaciones de Max Alvarado Ramírez, quien fungió como presidente del Banco Nacional, por los supuestos delitos de perjurio y falso testimonio cuando compareció ante la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, por afirmar que nunca fue cuestionado por su gestión como gerente de Bancrédito.

Además de asegurar que no había intención de destituir a Rosaysella Ulloa como gerente del BN.

El informe de mayoría de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público recomendó al Ministerio Público investigar a Max Alvarado, quien fue nombrado por el Gobierno en la Junta Directiva del Banco Nacional. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Por último, el informe legislativo recomendó que se investigue a Francisco Gamboa, próximo vicepresidente de la República; y a Yara Jiménez, diputada electa del Partido Pueblo Soberano, por el aparente delito de tráfico de influencias en el nombramiento de la directiva del BN.

El 29 de mayo del año pasado, Brunner removió del cargo a los directivos Marvin Arias Aguilar (presidente), Ruth Alfaro Jara, José Bernal Alvarado Delgado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Buján Boza, Rodolfo González Cuadra y Marcela Alpízar Chacón por una presunta irregularidad en el nombramiento de la gerente general, Rosaysella Ulloa Villalobos.

Por su parte, el Consejo de Gobierno designó en la Junta a Maximiliano Alvarado Ramírez (presidente), Javier Zúñiga Moya (vicepresidente), María del Milagro Solórzano León (secretaria), y los directores Rolando Saborío Jiménez, Noylin Cruz Suárez, María Brenes Quesada y Anabelle Chaves Soto.

Sin embargo, el 10 de octubre del 2025, la Sala IV restituyó a los directivos destituidos cuando anuló todos los acuerdos tomados por Brunner para quitarlos.