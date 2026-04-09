Economía

Diputados remiten al Ministerio Público nombramiento del gobierno de la Junta Directiva del Banco Nacional

Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público recomendó investigar actuación del exvicepresidente Stephan Brunner, el Consejo de Gobierno y exdirectivo Max Alvarado

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Por Óscar Rodríguez
Banco Nacional, edificio central
El 29 de mayo del 2025, el gobierno de Rodrigo Chaves tomó el control absoluto de la Junta Directiva del Banco Nacional (BN). La Sala IV restableció a los directivos el 10 de octubre del año pasado. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







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Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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