Secretaria de Consejo de Gobierno buscará diputación con Pueblo Soberano

Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno, compareció el 3 de julio del 2025 ante los diputados de la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público. Foto:

La secretaria del Consejo de Gobierno, Yara Jiménez Fallas, buscará una diputación con el partido chavista Pueblo Soberano (PPSO) en las elecciones nacionales del 2026.

Ella fue escogida, este domingo, por la Asamblea Nacional de esa agrupación para ocupar el tercer lugar por Cartago. Esa papeleta estará encabeza por Cindy Blanco en el primer lugar y el generador de contenidos Robert Barrantes, quien usa el perfil Robert Junior, en el segundo lugar.

Robert Barrantes fue una de las personas que convocó a una manifestación en favor del presidente de la República, Rodrigo Chaves, el 11 de setiembre del 2022 en la Plaza de la Democracia; y el conocido por sus publicaciones en redes sociales en favor del mandatario.

En el cuarto lugar por esa provincia fue elegido Franklin Aguilera.

Pueblo Soberano elige este domingo a sus candidatos a diputados, en una Asamblea Nacional celebrada a puerta cerrada. Los delegados también definen la posición que cada postulante ocupará en la respectiva papeleta provincial.

Aunque el exvicepresidente de la República Stephan Brunner afirmó que la candidata presidencial de la agrupación, Laura Fernández, fue quien definió la lista de aspirantes.

El exministro de Hacienda, Nogui Acosta, encabezará San José, mientras que el abogado del presidente Chaves, José Miguel Villalobos, liderará la papeleta de Alajuela. Este último fue ministro de Justicia en un gobierno de la Unidad Social Cristiana (PUSC), en el 2002.

LEA MÁS: Pueblo Soberano otorga candidatura a diputado al abogado del presidente