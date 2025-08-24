Política

Secretaria de Consejo de Gobierno buscará diputación con Pueblo Soberano

Yara Jiménez ocupará tercer lugar por Cartago. En el segundo lugar irá el generador de contenidos Robert Junior

Por Lucía Astorga
03 de julio del 2025. Asamblea Legislativa. 13:00 hrs. Funcionarios del gobierno de la República comparecen ante la Comisión Legislativa de Control de Gasto Público. Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno, Allan Moreira, ascesor de la vicepresidencia y Jeremy Moya fueron interrogados por los diputados de la comisión. En la foto: Yara Jiménez. Foto: Albert Marín.
Yara Jiménez, secretaria del Consejo de Gobierno, compareció el 3 de julio del 2025 ante los diputados de la Comisión legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público. Foto: (Albert Marín/Yara Jiménez, Allan Moreira y Jeremy Moya comparecen ante comisión legislativa.)







Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

