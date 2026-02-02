Nuevos diputados: ella será la presidenta provisional de la Asamblea Legislativa el próximo 1.° de mayo

La Asamblea Legislativa de Costa Rica renovará sus diputados el próximo 1.° de mayo.

El próximo 1.° de mayo, 57 nuevos diputados asumirán una curul en la Asamblea Legislativa. Ese día, se elegirá el nuevo Directorio legislativo, que será presidido de forma provisional por el congresista de mayor edad.

La persona será Anna Katharina Müller Castro, nueva diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien el pasado 18 de enero cumplió 69 años de edad.

Anna Katharina Muller, nueva diputada electa. Fue ministra de Educación en el gobierno de Rodrigo Chaves. (Albert Marín)

Müller fue ministra de Educación en el gobierno de Rodrigo Chaves, pero renunció en enero del 2025 para buscar un nuevo cargo de elección popular.

El Reglamento de la Asamblea Legislativa regula el procedimiento para elegir el nuevo directorio. El artículo 15 establece que la persona de mayor de edad asume la presidencia provisional. Esto únicamente sucede en la elección del primer directorio de cada cuatrienio.

“El Directorio Provisional que deba actuar en la primera sesión de la primera legislatura de un período constitucional, estará formado por los seis diputados de mayor edad que hayan resultado electos a la cabeza de sus respectivas papeletas”, establece esa norma.

El de mayor edad ejercerá la Presidencia y los que lo sigan en edad, en forma decreciente, ocuparán los cargos de vicepresidente, primer secretario, segundo secretario, primer prosecretario y segundo prosecretario.

Según el último corte del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Pueblo Soberano obtuvo 31 congresistas, Liberación Nacional (PLN) 17, el Frente Amplio (FA) siete, Coaliciòn Agenda Ciudadana (CAC) una y Unidad Social Cristiana (PUSC) una.