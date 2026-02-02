Quiebre del voto en elecciones 2026: el principal damnificado, el gran ganador y el curioso caso de Cartago

El quiebre del voto en las elecciones del 2026 favoreció al FA y perjudicó al PLN. Foto:

El fenómeno conocido como quiebre del voto, en el que las personas votan por diferentes partidos para presidencia y diputados, dejó un claro beneficiado y un principal damnificado en las elecciones del 2026, así como un curioso caso en la provincia de Cartago.

El gran ganador es el Frente Amplio (FA), el cual obtuvo para diputados el triple de los votos que recibió para presidente. Con el 97,9% de las mesas escrutadas, el candidato Ariel Robles había recibido casi 92.000 votos, pero los aspirantes al Congreso del FA atrajeron más de 293.000 sufragios.

Los mayores quiebres de voto en favor de los frenteamplistas se produjeron en Heredia y San José. En estas provincias, la agrupación obtuvo para el Congreso casi un 250% más de lo que recibió para el Poder Ejecutivo.

Esto le permitió al FA convertirse en la tercera fuerza del próximo Congreso, con siete diputados.

El principal damnificado

En contraposición al Frente Amplio, el Partido Liberación Nacional (PLN) perdió curules debido al quiebre del voto. Aunque su candidato Álvaro Ramos obtuvo 820.000 votos, quedando en segundo lugar muy por encima de Claudia Dobles y Ariel Robles, su partido recibió poco más de 555.000 votos para diputados.

Liberación recibió casi 265.000 votos menos para diputados que para presidente, mientras que el FA recibió 201.000 más.

Aún así, el PLN se colocó como la segunda fuerza en el Congreso, con 17 diputados.

Pueblo Soberano con bajo quiebre del voto

En el caso del Partido Pueblo Soberano (PPSO), tuvo un quiebre de voto bajo, cercano al 8%, con 92.000 votos menos para Zapote que para la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, en la provincia de Guanacaste, se produjo el fenómeno de que el PPSO obtuvo más votos para diputado que para presidencia, con una diferencia de 6.300 votos a favor. En esa provincia, ganó tres de las cinco curules.

Curioso caso de Cartago

En Cartago, se dio el curioso caso de que, aunque el liberacionista Álvaro Ramos obtuvo más votos que la presidenta electa, Laura Fernández, el PPSO obtuvo más votos que el PLN para el Congreso aun teniendo un quiebre del voto del 11%.

En esta provincia, Ramos obtuvo casi 127.999 votos y Fernández, 118.000.

No obstante, para diputados, el PLN recibió menos de 85.000 votos y el PPSO, más de 104.000. Allí, el Frente Amplio incidió recibiendo más de 40.000 votos para el Congreso, tres veces más de lo que recibió Ariel Robles.

Como desenlace, las curules cartaginesas se repartieron así: tres para el PPSO, dos para el PLN y una para el FA.

Por su parte, la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), de Claudia Dobles, también se vio perjudicada por un quiebre del voto del 18% en contra.

La Unidad Social Cristiana (PUSC), aunque recibió 60% más de votos para diputados que para presidente, solo logró obtener una curul en San José, al igual que la CAC.