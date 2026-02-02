Política

Quiebre del voto en elecciones 2026: el principal damnificado, el gran ganador y el curioso caso de Cartago

El fenómeno del quiebre del voto tuvo un gran ganador, un principal afectado y un curioso fenómeno en la provincia de Cartago en las elecciones del 2026.

Por Esteban Oviedo
01/02/2026/ así está el ambiente en la La Fuente de la Hispanidad previo a los resultados en la contienda electoral / foto John Durán
El quiebre del voto en las elecciones del 2026 favoreció al FA y perjudicó al PLN. Foto: (JOHN DURAN/John Durán)







