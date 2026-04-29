Estos son los 57 diputados que integrarán la Asamblea Legislativa 2026-2030 en Costa Rica

La nueva Asamblea Legislativa 2026-2030 tendrá representación de cinco partidos y el Partido Pueblo Soberano asumirá la fracción más grande, con 31 de los 57 diputados electos para el periodo que empieza el 1.° de mayo de 2026.
Liberación Nacional será la segunda fuerza, con 17 curules. Le siguen el Frente Amplio, con siete; la Coalición Agenda Ciudadana, con una, y la Unidad Social Cristiana, también con una.
Los legisladores tienen entre sus funciones dictar, reformar y derogar leyes, aprobar tratados internacionales, nombrar magistrados de la Corte Suprema de Justicia y ejercer control político sobre el Poder Ejecutivo.
Pueblo Soberano tendrá mayoría absoluta. Esa condición le permite aprobar proyectos ordinarios sin depender de otras bancadas, aunque reformas constitucionales, nombramientos y otras decisiones requieren votaciones calificadas.
Estos son los diputados electos por partido
Están ordenados por partido político y alfabéticamente por nombre.
Pueblo Soberano (PPSO)
- Ana Ruth Esquivel Medrano: Puntarenas
- Anna Katharina Muller Castro: San José
- Antonio Barzuna Thompson: San José
- Ariel Mora Fallas: Puntarenas
- Cindy María Blanco González: Cartago
- Cindy Murillo Artavia: Guanacaste
- Daniel Siezar Cárdenas: Guanacaste
- Esmeralda Britton González: San José
- Fernando Obaldía Álvarez: Alajuela
- Gerardo Bogantes Rivera: Alajuela
- Gonzalo Ramírez Zamora: San José
- Grethel María Ávila Vargas: Alajuela
- Juan Manuel Quesada Espinoza: Heredia
- José Miguel Villalobos Umaña: Alajuela
- Kathia Calvo Cruz: Limón
- Kattia María Ulate Alvarado: Alajuela
- Kattia Mora Montoya: San José
- Kristel Ward Hudson: Limón
- María Camareno Camareno: Puntarenas
- Marta Eugenia Esquivel Rodríguez: Heredia
- Mayuli Ortega Guzmán: San José
- Nayuribe Guadamuz Rosales: Guanacaste
- Nogui Acosta Jaén: San José
- Osvaldo Artavia Carballo: Limón
- Reynaldo Arias Mora: Limón
- Robert Barrantes Camacho: Cartago
- Royner Mora Ruiz: Puntarenas
- Stephan Brunner Neibig: San José
- Wilson Alfredo Jiménez Cordero: Alajuela
- Yara Jiménez Fallas: Cartago
- Zaira Murillo Marín: Alajuela
Liberación Nacional (PLN)
- Álvaro Ramírez Bogantes: San José
- Andrea Valverde Palavicini: San José
- Ángela Aguilar Vargas: Heredia
- Diana Murillo Murillo: Alajuela
- Eder Hernández Ulloa: Alajuela
- Iztarú Alfaro Guerrero: San José
- Janice Sandí Morales: Cartago
- Jesús Calderón Calderón: Puntarenas
- Karol Vanessa Matamoros Montoya: Guanacaste
- Karen Alfaro Jiménez: Alajuela
- Mangell Mc Lean Villalobos: Limón
- Marco Badilla Chavarría: San José
- Norjelens María Lobo Vargas: Puntarenas
- Rafael Vargas Brenes: San José
- Ronald Campos Villegas: Guanacaste
- Salvador Padilla Villanueva: Cartago
- Víctor Hidalgo Solís: Heredia
Frente Amplio (FA)
- Antonio Trejos Mazariegos: San José
- Edgardo Araya Sibaja: Alajuela
- José María Villalta Flórez-Estrada: San José
- Joselyn Sáenz Núñez: Cartago
- María Eugenia Román Mora: Heredia
- Sigrid Segura Artavia: Alajuela
- Vianey Mora Vega: San José
Coalición Acción Ciudadana (CAC)
- Claudia Dobles Camargo: San José
Unidad Social Cristiana (PUSC)
- Abril Gordienko López: San José