Política

Aprobado crédito por $770 millones con BCIE para ampliar vía a San Ramón

Segundo debate fue avalado de forma unánime por los diputados

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Por Aarón Sequeira
El crédito se utilizaría para ampliar los 55 kilómetros del corredor vial entre San José y San Ramón de la ruta 1. (Rafael Pacheco/La Nación)







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BCIECarretera a San RamónRuta 1Ampliación de vía a San Ramón
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

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