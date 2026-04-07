Aprobado crédito por $770 millones con BCIE para ampliar vía a San Ramón

El crédito se utilizaría para ampliar los 55 kilómetros del corredor vial entre San José y San Ramón de la ruta 1.

Los diputados aprobaron este martes, en segundo debate, el crédito por $770 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para ampliar 55,6 kilómetros de la ruta 1, entre San José y San Ramón.

Con la aprobación definitiva, el expediente 25.183 pasará ahora a firma de la Presidencia de la República y su posterior publicación en el diario oficial La Gaceta.

La iniciativa aprobada contiene financiamiento por $600 millones aportados por el BCIE y el resto que proviene del Fondo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para el Desarrollo Internacional.

Ese financiamiento es uno de los siete proyectos que la presidenta electa y ministra de la Presidencia, Laura Fernández, solicitó a los diputados aprobar antes de que concluya este periodo legislativo.

El proyecto establece la ampliación de la carretera en los 55,63 kilómetros de los seis tramos, para cambiar de dos a cuatro carriles, así como la radial Río Segundo, que conectará la vía San José-San Ramón con la ruta 147, en los 4,45 kilómetros, con tres carriles en el primer kilómetro y dos carriles en los 3,41 kilómetros restantes.

También se contemplan espaldones externos e internos, así como obras complementarias, 16 intercambiadores (pasos elevados, túneles, rotondas), la mejora de siete puentes vehiculares ya existentes, y la construcción de cinco puentes nuevos, 20 puentes peatonales, 110 bahías de buses, pasos de fauna vías de servicio, sistemas de vigilancia e información a los usuarios, ocho estaciones de peaje, una de pesaje, iluminación, señalización, entre otras.

La escogencia de la empresa que hará la ampliación de la ruta 1 no pasará por fiscalización de la Contraloría General de la República, sino que estará en manos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el BCIE.

La diputada Monserrat Ruiz, del Partido Liberación Nacional (PLN), aplaudió la aprobación del proyecto, para terminar con la crítica situación que viven los habitantes de los cantones de occidente.

José Joaquín Hernández, también liberacionista, advirtió que en el crédito del BCIE no hay un solo centavo para pagar los $120 millones de expropiaciones y enfatizó que se ha buscado desinformar, dando a creer que solo si se aprueba una reforma a la legislación sobre expropiaciones, se podría avanzar.

El diputado enfatizó que ya se puede avanzar con la ley existente. “Si hay algo eficiente es el trabajo de los jueces en materia de expropiaciones”, dijo.

Hernández pidió públicamente a Laura Fernández que se consiga ese dinero para no atrasar el arranque de las obras.

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