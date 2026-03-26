El País

$770 millones sin Contraloría: así se tramitaría la carretera San José-San Ramón

Procesos de objeciones y apelaciones durante la licitación solo serán validados por el Banco

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Por Patricia Recio
Ruta 1 recorrido
La ampliación de la ruta 1 finaliza en la intersección de San Ramón, donde actualmente se construye un paso a desnivel como parte de las obras impostergables previas al proyecto integral. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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