Ampliación de la carretera a San Ramón: los peajes, plazos y obras que define el crédito de $770 millones

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entregó este miércoles en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley que contiene el crédito por $770 millones para ampliar la ruta entre San José y San Ramón.

La operación crediticia contiene $600 millones del crédito otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y $170 millones del fondo de OPEP (que corresponden a un cofinaciamiento de la operación del BCIE). Según el MOPT ambos contratos ya están firmados, pero se requiere la aprobación de los diputados.

La promesa del MOPT es que la ampliación del corredor de 55 km, reduzca los tiempos de viaje en hora pico a la mitad.

La ampliación contempla un carril adicional en cada uno de los 6 tramos en los que se dividió el proyecto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Este miércoles, el ministro de Obras Públicas a.i. Pablo Camacho, aseguró durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial, que el proyecto contempla las mismas tarifas de peaje estimadas por el Fideicomiso en el plan anterior, de alrededor de $3 por recorrido.

El pasado 9 de abril, cuando se anunció el ajuste en la operación creditica, el Gobierno había anunciado que esa combinación de recursos propios del BCIE y fondos concesionales, permitiría abaratar los peajes. Sin embargo, el monto anunciado este miércoles es el mismo que han manejado las autoridades desde el inicio del proyecto.

El 15 de mayo, el Consejo de Administración del Conavi acordó solicitar el inicio de la gestión para contar con el financiamiento. Además, en esa sesión se indicó que el Conavi se comprometería a cubrir la necesidad de recursos adicionales hasta por $60 millones que provendrían del remanente del Fideicomiso que anteriormente era administrado por el Banco de Costa Rica. Por último, en caso de existir un riesgo superior, el Consejo debería aportar $9 millones adicionales

El MOPT explicó el año anterior cuando se presentó el plan, que la intención es que el crédito sea cubierto mediante tarifas de peaje, aunque el proyecto siempre sería administrado por el Estado, mediante un modelo de financiamiento “autosostenible”. Eso significa que mientras se van desarrollando las obras, se van habilitando los peajes y esos recursos van directo al pago de la deuda.

El nuevo plan para construir la carretera, mantiene la misma cantidad de carriles planteados en el proyecto planteado por el Fideicomiso, pero modifica las velocidades, las cuales subirían de entre 70 y 90 km/h contemplados en el plan inicial, a entre 80 y 100 km/h.

El tronco principal del proyecto se divide en seis secciones: La Sabana-Repretel con cuatro carriles por sentido; Repretel-Real Cariari con cuatro carriles por sentido; Real Cariari-aeropuerto con cuatro carriles por sentido; aeropuerto-cruce de Manolos con dos y tres carriles por sentido; Manolos-Naranjo con dos carriles por sentido; y Naranjo-San Ramón también con dos carriles por sentido.

Además de la aprobación del crédito, el proyecto enfrenta cerca de 500 expropiaciones pendientes. (Rafael Pacheco Granados)

El plan también contempla 16 intercambios, 14 puentes nuevos, 15 retornos, 20 puentes peatonales y la construcción de 4,5 km de la radial a Río Segundo y así como obras complementarias entre las que se incluyen estaciones de peaje con sistemas multi pago, vías marginales, ampliación y rehabilitación de puentes, alcantarillas, pasos peatonales, bahías de autobús, pasos de fauna y mejoras en toda la infraestructura.

Además de la aprobación del crédito, el proyecto aún tiene pendiente más de 500 expropiaciones.

Para agilizar esos procesos, el Conavi publicó un concurso mediante el cual busca una empresa que se encargue de los trámites técnicos y legales necesarios para adquirir los terrenos.

La intención del MOPT es que una vez que se apruebe el financiamiento y se licite y adjudique el proyecto, las obras se ejecuten mediante unidades funcionales para poder intervenir los tramos conforme se vayan concretando las expropiaciones.

Según el último cronograma presentado por el Conavi, si el préstamo se aprueba en los próximos meses, el proceso de licitación iniciaría en el segundo semestre del 2026 y las obras podrían arrancar a finales del 2027. La construcción abarcaría un plazo de 5 años, para dar paso a la fase de operación y mantenimiento, entre el 2032 y el 2056.