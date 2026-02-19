Diputados dudan de plan de MOPT para sacar 500 expropiaciones pendientes en proyecto San José-San Ramón

El ministro de Obras Públicas, acompañado del viceministro y el encargado de la unidad ejecutora, explicaron el plan para desarrollar el proyecto San José-San Ramón

Los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios no están convencidos del plan del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para completar las más de 500 expropiaciones pendientes en el proyecto de ampliación de la vía entre San José y San Ramón.

Durante una comparecencia en la que participaron autoridades del MOPT y Conavi, ante la comisión que discute el contrato de préstamo para dicho corredor; los legisladores cuestionaron no solo la posibilidad de adquirir esa cantidad de predios en los próximos tres años, sino también la disponibilidad de recursos para esas gestión, debido a que estos no se contemplan en el contrato de crédito.

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, aseguró que la intención es ejecutar las obras por tramos, iniciando en el primer trayecto entre La Sabana y el Hospital México, donde hay pendientes 16 predios, para posteriormente continuar desde ahí hasta el Real Cariari, donde hacen falta otros 18 terrenos. Además, se arrancaría de forma simultánea en la radial de Río Segundo, donde aún deben adquirirse 46 propiedades.

Zeledón aseguró a los diputados que la intención es liberar alrededor de 120 predios por año, durante los próximos cuatro años, lo cual provocó cuestionamientos debido a que en otros proyectos lo máximo que se ha logrado es adquirir cerca de 70 propiedades al año.

Para lograr ese hito, dijo el jerarca, contrataron una empresa que está trabajando con la unidad ejecutora en labores como levantamientos topográficos, notificaciones y avalúos, a fin de agilizar los procesos.

El diputado liberacionista José Joaquín Hernández aseguró que el tema de las expropiaciones es clave, porque históricamente han sido la causa principal en la ejecución de algunos proyectos atrasados.

Hernández agregó, que además de la gestión, una de las principales trabas para concretar las expropiaciones es contar con los recursos disponibles, lo cual, dijo, todavía no quedaba claro en este proyecto.

Expropiaciones por tramo en proyecto San José-San Ramón. (MOPT/MOPT)

“¿Cuál es la programación para esos otros recursos que faltan inclusive este año? Porque según el plan que acaban de exponer en 4 años, eso daría más o menos $28 millones por año. ¿De dónde van a salir?“, preguntó el legislador liberacionista.

El ministro aseguró que el presupuesto de las expropiaciones saldría del mismo plan de gastos del MOPT, al tiempo que agregó que existe la disposición del Ministerio de Hacienda de aumentar hasta en ¢10.000 millones por año dicho presupuesto, para cubrir la adquisición de terrenos para el proyecto.

Un cuestionamiento similar le realizaron los legisladores, Carlos Felipe García, de la Unidad Social Cristiana y los liberacionistas Luis Fernando Mendoza y Paulina Ramírez.

“Va a haber un compromiso en el ejercicio presupuestario 2027. El MOPT va a poner entre ¢10.000 y ¢15.000 millones para esas expropiaciones y, si fuera necesario, Hacienda nos va a aumentar el límite presupuestario hasta ¢10.000 millones para poder llegar hasta ¢25.000 millones en el presupuesto del 2027 por expropiaciones. Ese presupuesto lo empezamos a formular en abril, antes de que haya cambio de mando”, respondió el ministro.

Ese compromiso también fue secundado por el viceministro de Hacienda, Luis Molina, quien aseguró que habría el disponible para contar con los recursos extras de aquí al 2031.

Ramírez también pidió detallar el plan mediante el cual el MOPT pretende aumentar el número de expropiaciones tramitadas anualmente, para cumplir con la meta de sacar más de 100 trámites de este tipo por año.

El viceministro de Infraestructura aseguró que hay un “plan de adquisición predial” que no se había “tenido en la historia”, que detalla la programación financiera y que incluye la gestión de riesgos para estos casos.

García añadió que el plan presentado implicaría “quintuplicar” el presupuesto asignado por año para lograr cumplir con los plazos planteados, pues para este año se asignaron solo ¢4.000 millones, que corresponderían a un 7% de lo que se requerirá en total, lo cual ve como un plan “ambicioso”.

El MOPT también refutó, durante su presentación, otros señalamientos realizados durante audiencias previas, como el emitido la semana anterior por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme), sobre los estudios de demanda desactualizados.

El ministro aseguró que el dato no es correcto, pues se utilizan datos del 2024, además defendió el uso del PIB nacional para estimar las tasas de crecimiento, y no el de los cantones que atraviesa la ruta, pues tiene mayor cantidad de datos, alegó.

Asimismo, los legisladores cuestionaron la selección del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para el financiamiento del proyecto a pesar de que tiene un interés mayor, a lo que Zeledón respondió que la decisión se basó en que es el organismo multilateral más ágil.

La ampliación de los 55 km entre San José y San Ramón se financiaría con un crédito de $770 millones otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el fondo de OPEP (que corresponden a un cofinanciamiento de la operación del BCIE).

Ese crédito se pagaría mediante tarifas de peaje que rondarían los $3 por recorrido. El año anterior, cuando se dio a conocer el ajuste en la operación crediticia, el Gobierno había anunciado que con esa combinación de recursos propios del BCIE y fondos concesionales, se podrían abaratar los peajes. Sin embargo, el monto incluido en el proyecto que se presentó a la Asamblea es el mismo que han manejado las autoridades desde el inicio del proyecto.

El nuevo plan para construir la carretera mantiene la misma cantidad de carriles considerados en el proyecto planteado por el Fideicomiso del Banco de Costa Rica, es decir uno adicional en cada sección.

El tronco principal del corredor se divide en seis secciones: La Sabana-Repretel, con cuatro carriles por sentido; Repretel-Real Cariari, con cuatro carriles por sentido; Real Cariari-aeropuerto, con cuatro carriles por sentido; aeropuerto-cruce de Manolos, con dos y tres carriles por sentido; Manolos-Naranjo con dos carriles por sentido; y Naranjo-San Ramón, también con dos carriles por sentido.

La iniciativa incluye, además, 16 intercambios, 14 puentes nuevos, 15 retornos, 20 puentes peatonales y la construcción de 4,5 km de la radial a Río Segundo, así como obras complementarias.

El MOPT aseguró que la intención es arrancar las obras el próximo año y finalizar el proyecto en el 2031.