Oposición rechaza acusación por ‘lento trámite’ de crédito para vía a San Ramón: Fue gobierno el que tardó 41 meses en enviar financiamiento

Jorge Rojas, el diputado que amenazó con destierro a la oposición de Rodrigo Chaves, acusó falsamente a legisladores de obstaculizar el crédito para la ampliación de la vía a San Ramón.

El diputado chavista Jorge Rojas, de San Carlos, acusó este jueves a los diputados de oposición de la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa por supuestamente atrasar el avance del crédito por $770 millones con el BCIE para la ampliación del corredor vial San José-San Ramón.

El congresista sancarleño, el mismo que había sugerido el destierro para los opositores de Rodrigo Chaves, y quien no forma parte de Hacendarios, hizo un control político al inicio de la sesión de plenario, en el que cuestionó un trámite del que no ha participado.

“Se acabaron las excusas, ya bajamos la tasa de interés. El proyecto se presentó desde el 3 de setiembre, tardó 20 días en llegar a Hacendarios y desde entonces está ahí, empantanado, sin ser dictaminado. (...) ¿Qué están esperando?”, alegó Rojas.

Oposición rechaza acusación e chavista por trámite de crédito para ampliar vía a San Ramón

El oficialista agregó que la presidenta electa y ministra de Presidencia, Laura Fernández, “cumplió su compromiso y logró que el banco baje la tasa de interés de los préstamos para la ejecución de la ampliación de la ruta 1″ y alegó que ahora les toca a los diputados cumplir.

El sancarleño incluso dijo que se había acabado la “narrativa de la tasa de interés” y alegó que las expropiaciones pendientes no son obstáculo.

‘Bomba’ en el plenario

Las acusaciones de Rojas no cayeron bien en el plenario, en particular entre los miembros de la Comisión de Hacendarios, a quienes respondieron encendidos discursos de rechazo a los reclamos, principalmente porque el expediente está prácticamente listo en ese foro parlamentario.

La primera que le reclamó a Rojas fue la presidenta de Hacendarios, Paulina Ramírez, quien ha dirigido el trámite de un crédito que llegó al Congreso 41 meses después de que el gobierno de Rodrigo Chaves anunció la ruptura del fideicomiso con el Banco de Costa Rica para la ampliación de esa vía.

La liberacionista declaró que es “absolutamente falso” que el proyecto esté estancado, porque la comisión ha trabajado a todo vapor para hacer las audiencias y las consultas obligatorias, y lograron identificar que la tasa de interés que ofreció el BCIE era mucho mayor a la existente en el mercado.

Desde hace varias semanas, Hacendarios instó al gobierno a negociar una baja en las tasas, cosa que finalmente se anunció este miércoles, en la Casa Presidencial.

Además, Ramírez recordó que no solo está ese crédito en trámite, sino también el de $800 millones para el Tren Rápido de Pasajeros, que el gobierno también se tardó todo su periodo para enviar a tramitación legislativa, así como el de emergencias por $350 millones con el Banco Mundial.

“Es una obligación constitucional de esta Asamblea hacer el debido control político, la fiscalización de la hacienda pública. Es nuestra obligación hacer las audiencias, no estamos hablando de ¢20 ni de ¢5, sino de $770 millones. Nos toca cuidar las finanzas públicas y velar por el erario. No puede ser que simplemente entre un proyecto y se apruebe como si nada. Tardaron tres años y medio en presentar un crédito para una ruta que es fundamental para el país”, reclamó Ramírez.

Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, rechazó las presiones de los chavistas y acusaciones sobre supuesto bloqueo del crédito para la ruta 1. (John Durán/La Nación)

La verdiblanca enfatizó que ya está previsto votar el dictamen de ese crédito la semana del 10 de marzo.

A la molestia de Ramírez se sumaron Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP); Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA); Vanessa Castro y Carlos Felipe García, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), todos ellos de Hacendarios.

Todos ellos enfatizaron que, si no fuera por la revisión de los diputados, no se habría hecho la rebaja en la tasa y no se le habría ahorrado ese dinero al país.

Feinzaig dijo que Laura Fernández tuvo el “descaro y cinismo” de achacarse haber logrado la rebaja en ese gasto, cuando fue el foro el que lo exigió desde hace varias semanas y rechazó lo dicho por Rojas.

El liberal enfatizó que, en la carta de Gisela Sánchez, presidenta del BCIE, a la presidenta electa se le señaló que hacía la rebaja “debido a que el banco obtuvo una mejora en la calificación de riesgo y ha mejorado la gestión del banco”, y que la reducción era para todos los créditos de todos los países miembros del BCIE.

Vanessa Castro enfatizó que Rojas hizo sus acusaciones sin tener el conocimiento de lo que está pasando.

Los reclamos de Rojas son los mismos de Pilar Cisneros, jefa de la fracción de gobierno, y de Alexánder Barrantes, diputado de Puntarenas, quienes están en Hacendarios, y que han atestiguado el avance de la iniciativa.