Oposición rechaza acusación por ‘lento trámite’ de crédito para vía a San Ramón: Fue gobierno el que tardó 41 meses en enviar financiamiento

Jorge Rojas acusó a Comisión de Hacendarios por supuestos atrasos, pero órgano ya concluyó audiencias y fue quien alertó de alta tasa de interés

Por Aarón Sequeira
Diputado chavista que hizo comentario sobre destierro para opositores de Chaves
Jorge Rojas, el diputado que amenazó con destierro a la oposición de Rodrigo Chaves, acusó falsamente a legisladores de obstaculizar el crédito para la ampliación de la vía a San Ramón. (Asamblea Legislativa/La Nación)







