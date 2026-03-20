Ruta 32: Dos obras clave siguen pendientes cuatro meses después del anuncio sobre fin de ampliación de vía a Limón

La rotonda de Barbilla, en el distrito de Batán, está siendo construida de nuevo. El cruce original incumplía especificaciones técnicas para el tránsito seguro de vehículos, en especial camiones pesados.

Casi cuatro meses después de que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunciara la apertura a cuatro carriles del tronco principal de la ruta 32, siguen en ejecución dos obras clave para la conexión continua del tránsito en el trayecto entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.

Una de ellas es la rotonda de Batán en Matina, ubicada en la localidad de Barbilla. Allí se está trabajando en la remodelación de ese paso, ya que el cruce que se construyó no cumplía con las especificaciones técnicas para el tránsito seguro de vehículos pesados, principalmente por los radios de giro y los desniveles que presentaba.

La otra obra en ejecución es un muro de contención en un talud cerca del ingreso a Siquirres, donde además se trabaja en la mejora de una de las vías de acceso al centro de ese cantón.

En el caso de la rotonda, la obra implica la interrupción del cruce para quienes viajan desde ambos extremos de Barbilla.

También provoca un desajuste completo en el tránsito sobre la 32, ya que obliga a quienes viajan de Limón a San José a transitar varios kilómetros en contravía, debido a que actualmente media rotonda fue eliminada.

Vecinos manifestaron a La Nación que en algunos momentos del día no se cuenta con el apoyo de banderilleros para detener el tráfico y poder pasar por ese punto.

Lo anterior, según dicen, pone en riesgo principalmente a los niños que se trasladan a una escuela ubicada a menos de 300 metros de dicha intersección.

En Siquirres, los trabajos en el talud también implican la necesidad de realizar regulaciones en el tránsito en uno de los carriles del sentido San José-Limón.

Medidas similares se aplican en un sector donde se trabaja en la vía marginal en el sentido Limón-San José.

En Siquirres, se trabaja en la construcción de un muro de concreto para evitar deslizamientos en un talud ubicado a un costado de la vía. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Adicionalmente, la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) mantiene varios frentes de trabajo activos en las llamadas obras complementarias, las cuales incluyen colocación de barreras divisoras, aceras, caños y drenajes.

Además, se realiza la sustitución de carpeta en algunas secciones donde el pavimento no cumplió con los parámetros de calidad, lo cual también obliga a cerrar “paños” en tramos de hasta 100 metros en algunos carriles.

Ministro niega pérdida de inversión en rotonda

Efraím Zeledón,ministro de Obras Públicas y Transportes, explicó que en el caso de la rotonda de Batán la remodelación obedece a una orden de la Sala Constitucional que obligó a modificar la obra de acuerdo con las recomendaciones emitidas por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme).

“En paralelo, la otra semana se publican en el Sicop (Sistema Integrado de Compras Públicas) los carteles de licitación para cuatro pasos superiores y seis puentes peatonales. Uno de estos cuatro pasos superiores es precisamente ese de Batán.

“Pero es importante aclarar que no es que esta inversión se está perdiendo. Lo que se busca es que se integre la obra actual (rotonda) con el paso superior, cumpliendo así las promesas a los vecinos de que las rotondas eran temporales”, manifestó el jerarca.

Obras que se ejecutan en el ingreso a Siquirres también impactan el tránsito en esa zona. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Avance de otras obras pendientes

En cuanto a la barrera central de concreto, el ministro Zeledón indicó que se están cerrando todas las “ventanas” que se utilizaban durante el proceso de ampliación para el paso de vehículos pesados y retornos.

Únicamente, se dejarán habilitados seis puntos de este tipo, que aunque no estaban contemplados en el diseño original, responden a solicitudes de vecinos.

“Adicionalmente, estamos trabajando en la demarcación final y corrección de defectos en algunos puntos. El contratista está corrigiendo tramos de mezcla asfáltica donde, por alguna u otra razón, no cumplió con algunas de las especificaciones.

“Como habíamos indicado en su momento, la apertura del tránsito a cuatro carriles estuvo habilitada desde finales del año anterior y lo que queda son obras marginales”, insistió el jerarca.

De acuerdo con el ministro, las obras correspondientes a temas de garantía son cubiertas por el contratista por lo que no generan costos adicionales, mientras que las que aún se ejecutan como parte del contrato son financiadas con recursos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), aunque no precisó el monto.

En algunos tramos hay "paños" de pavimento cerrados donde la empresa debe realizar sustituciones de carpeta asfáltica que no cumplió con las especificaciones requeridas. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El año anterior, cuando se anunció que no se solicitaría una nueva prórroga para el préstamo del Eximbank (que venció en abril), el MOPT indicó que faltaban por ejecutarse alrededor de $15 millones de dicho crédito, los cuales serían cubiertos por fondos del Conavi.

No obstante, el monto total de lo invertido en esta etapa final se tendrá una vez que finalice el contrato con CHEC, el cual, se prevé, se completará en los próximos meses.

Maquinaria trabaja en construcción de caños, aceras y otras labores complementarias a lo largo de la ruta 32. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En setiembre anterior, el MOPT lanzó un concurso para adjudicar los primeros cuatro pasos superiores en esos puntos. Sin embargo, esa licitación se declaró infructuosa ya que las dos empresas que participaron no cumplían con requisitos de razonabilidad de precios.

Lo mismo ocurrió con la licitación para colocar 15 puentes peatonales, la cual también debe volver a publicarse este año.

Ampliación sufrió múltiples tropiezos

La ampliación de la ruta 32 recibió la orden de inicio a finales del 2017, sin tener la totalidad de los diseños ni permisos y con más de 1.200 expropiaciones que con el tiempo se fueron reduciendo hasta la mitad mediante optimizaciones y cambios en los diseños. Esos cambios contemplaron las cuestionadas rotondas.

Originalmente, el proyecto debía entregarse en octubre del 2020; sin embargo, la empresa china recibió al menos seis prórrogas que extendieron el plazo a diciembre del 2025.

El costo inicial de las obras se estimó en $535 millones, que se financiarían con un crédito del Eximbank de China y una contrapartida estatal.

Además de los costos adicionales que debió asumir el Conavi tras el vencimiento del préstamo, el proyecto suma una serie de sobrecostos que no han sido precisados por las autoridades del MOPT, y que obedecen principalmente a los reclamos presentados por el contratista por reajustes de precios a causa de los mismos atrasos.

La Administración también había presentado reclamos en contra el contratista que serían resueltos en un Centro de Resolución de Controversias.

El proyecto original contemplaba la ampliación a cuatro carriles de 107 km de carretera (ahora reducidos a 104 km), la construcción de 33 nuevos puentes y la rehabilitación de los existentes, 11 retornos, 24 puentes peatonales, 13 pasos a desnivel, y cinco intersecciones en los intercambios de Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la TCM.

De ese total de pasos a desnivel, nueve fueron sustituidos por siete rotondas y dos giros a nivel.