El País

Ruta 32: Dos obras clave siguen pendientes cuatro meses después del anuncio sobre fin de ampliación de vía a Limón

Rotonda desnivelada y muro de contención son los principales pendientes del proyecto. CHEC mantiene obras complementarias y atención de defectos en ruta

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Por Patricia Recio
Ruta 32 Puerto Moin_Atenorio
La rotonda de Barbilla, en el distrito de Batán, está siendo construida de nuevo. El cruce original incumplía especificaciones técnicas para el tránsito seguro de vehículos, en especial camiones pesados. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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