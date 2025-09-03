Pasos eleveados de ruta 32: Ahora el MOPT usará los diseños de CHEC que el exministro Batalla calificaba de ‘horribles’ y ‘remalos’

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) usará los mismos planos elaborados por la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) para los cuatro pasos a desnivel que se construirán en la ruta 32, a pesar de que en el pasado el exjerarca de esa cartera, Mauricio Batalla calificó de “malísimos”, “horribles” y hasta “peligrosos” los diseños del actual contratista.

El domingo, el Gobierno anunció que en cuatro intersecciones de la ruta 32, ya no se construirán las rotondas anunciadas previamente como solución para conectar con las comunidades y rutas aledañas. En su lugar se sacó a concurso la construcción de cuatro pasos superiores.

El cartel para dichas estructuras fue publicado la semana anterior en el Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop) y entre otras cosas incluye los planos para los pasos elevados que se ubicarán en en el kilómetro (km) 61, en el sector conocido como La Trocha; el km 64, en calle 1 de Guápiles; el km 67, en Jiménez de Pococí y en Siquirres.

En el pliego de condiciones, se agrega que la Administración suministrará el diseño propuesto de construcción, mediante los planos constructivos. Además, que en cada una de las líneas el contratista debe suministrar todos los materiales, maquinaria, equipo y mano de obra necesarios para la ejecución de las obras contratadas.

Los cuatro pasos se construirán sobre el tronco principal de la ruta 32 para conectar rutas y comunidades aledañas. (Sicop/Sicop)

En otro de los apartados, se agrega que los oferentes deberán preparar sus ofertas de construcción “sobre la base de los planos diseñados por CHEC y utilizar los elementos existentes durante el proceso de construcción”. Entre esos elementos se incluyen vigas y bastiones que la empresa había colocado antes de que se diera la orden de pasar a rotondas.

En las cuatro secciones donde se construirán los pasos superiores, no se habían ejecutado trabajos para las rotondas, por lo que de acuerdo a las especificaciones, las nuevas obras consisten en pasos elevados que atravesarán la ruta para que las comunidades vecinas se interconecten, con los respectivos carriles de aceleración y rampas de acceso. Algunos de estos incluyen rotondas fuera del tronco principal.

El expediente de contratación incluye los planos elaborados por CHEC en el diseño original de la ruta. (Sicop. /Sicop)

El actual jerarca del MOPT, Efraím Zeledón, aseguró que desde el inicio de su gestión se indicó que las rotondas serían temporales mientras se obtenían los derechos de vía y recursos necesarios para ejecutar los pasos. Además, adelantó que durante este mes de setiembre se publicaría un segundo paquete de obras en el que se incluyen los tres intercambios para los cruces de la Terminal de Contenedores de Moín, Matina y Moín, así como varios puentes peatonales.

Todas estas obras se ejecutarán con fondos del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). En el caso de los primeros cuatro pasos superiores, los costos estimados van desde los ¢1.520 millones y ¢2.280 millones.

Según el cronograma de las obras, la construcción de estos cuatro cruces comenzaría en julio del próximo año y deben estar listos entre diciembre del 2026 y febrero del 2027. Sin embargo, la fecha aprobada para que CHEC entregue el tronco principal de la ruta es el 28 de diciembre de este año, lo que significa que durante al menos un año no se contaría con las obras de conexión en esos puntos.

La decisión de sustituir pasos superiores vehiculares e intercambios por rotondas, fue anunciada por primera vez a mediados del 2023, por el entonces jerarca Luis Amador, quien justificó la medida debido a los problemas de expropiación y costos.

Posteriormente, el año anterior, Batalla defendió dicha medida en varias oportunidades en las que cuestionó los diseños.

Hace un año, el exministro Mauricio Batalla calificó de "horribles" los diseños de los pasos a desnivel de la Ruta 32

En julio de ese año, Batalla sostuvo durante una reunión con alcaldes de la provincia de Limón, que el diseño elaborado por la constructora incluía “túneles peligrosos y complicados para peatones”. Además, insistió en que con las rotondas se reduce la cantidad de expropiaciones requeridas, lo cual permitiría agilizar los trabajos a lo largo de los 107 km de vía entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.

Posteriormente, el 16 de agosto tras un encuentro con representantes de la Unión de Iniciativas de la Provincia de Limón (Uniproli), el entonces ministro realizó una conferencia de prensa en la que sostuvo que los diseños originales eran “horribles” y que aunque quisieran no se podrían ejecutar a causa de la gran cantidad de expropiaciones que se requerían.

Las rotondas que se han habilitado en la ruta 32 han sido cuestionadas por expertos y los mismos transportistas debido a sus diseños deficientes. (Alonso Tenorio/Atenorio)

En una tercera manifestación, mediante un video difundido en redes sociales del MOPT y luego de las protestas de los vecinos en el mes de octubre, Batalla afirmaba que los diseños de CHEC eran “malísimos”.

“¿Por qué no se puede hacer el diseño original? Número uno porque es un diseño malísimo, pero remalo y número dos porque está lleno de expropiaciones las cuales no dependen del Ministerio de Obras Públicas, por esto es que lo hemos reformulado con una empresa muy seria y un estudio muy serio y a partir de ahí hemos generado una conexión a través de una serie de rotondas como un paso inicial", afirmó el exjerarca.

En esa oportunidad el MOPT anunció que contaban con los recursos para los estudios necesarios para generar una segunda parte del proyecto en el que se incluirían aceras, ciclovías y “pasos a desnivel de verdad”.

El principal argumento del MOPT durante todo ese tiempo, fue que las obras debían apurarse debido a que el crédito con el Eximbank vencía en abril del 2025, por lo que la mayoría de obras debían estar listas para ese momento.

El plazo para los desembolsos venció en abril anterior, sin que la carretera se hubiera terminado y el MOPT anunció que no pediría más prórrogas, sino que las obras se terminarían con fondos del Conavi.