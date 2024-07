Jerarca del MOPT justifica rotondas en ruta 32 al afirmar que son más seguras para peatones

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola, defendió nuevamente la construcción de rotondas en varios intercambios de la ruta 32, donde el proyecto de ampliación original contemplaba pasos a desnivel.

En una reunión con alcaldes de la provincia de Limón, Batalla argumentó que el diseño anterior incluía “túneles peligrosos y complicados para peatones”. Además, insistió en que con las rotondas se reduce la cantidad de expropiaciones requeridas, lo cual permitirá agilizar los trabajos a lo largo de los 107 km de vía entre el cruce hacia Río Frío y el centro de Limón.

En octubre del año anterior, el entonces ministro, Luis Amador, justificó el cambio debido a las expropiaciones y la reducción de costos. En esa ocasión, mencionó que cada paso a desnivel tendría un costo de entre $7millones y $8 millones, mientras que cada rotonda costaría $250.000.

Varios de los retornos e intercambios en el proyecto fueron modificados para disminuir las expropiaciones requeridas. (Alonso Tenorio)

Posteriormente, en noviembre, durante una sesión de Junta Directiva del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), al ser consultado por una miembro, Batalla citó como justificantes el vencimiento del préstamo que financia la vía, la “incertidumbre en el cronograma final” generada por las obras diseñadas fuera del derecho de vía y los recursos disponibles para terminar el proyecto.

En aquel momento, Batalla aseguró que se trató de una “decisión técnica” y que se contemplaron las rotondas para los intercambios con “grandes problemas de expropiación”.

No obstante, la nueva justificación del jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) respecto a la seguridad de los peatones generó confusión entre algunos de los alcaldes presentes en la reunión del miércoles anterior, pues en su criterio la seguridad de los peatones debería garantizarse con pasos peatonales en los puntos identificados a lo largo del proyecto.

Randal Black, alcalde de Siquirres, afirmó que aún persiste la inconformidad respecto a la decisión de sustituir los pasos a desnivel por rotondas y retornos a nivel.

“Esa no es la carretera que merecemos, ha mejorado de como iba a quedar, pero sabemos que Limón merece más que eso. Desde que se planificó, no se pensó en los limonenses (...) No aceptamos el tema de dejar la ruta sin los puentes peatonales, las rotondas no vienen a solucionar eso”, explicó Black, quien dijo no comprender la justificación dada por el ministro.

En el caso de Siquirres, el proyecto modificó tres de los accesos, lo cual, según el jerarca municipal, afectará la fluidez en la ruta por donde transitan gran cantidad de vehículos pesados. Además, en Siquirres se incorpora a la 32 el tránsito que viaja hacia Limón por la ruta que viene desde Turrialba.

A pesar de esto, el alcalde aseguró entender que se trata de un problema heredado y que es necesario terminar la carretera, pero insistió en que la principal preocupación ahora son los pasos peatonales. Según dijo, el ministro les informó de que aún dependen de que se apruebe un presupuesto en la Asamblea Legislativa para construir estas estructuras.

“No aceptamos una apertura de ruta total a cuatro carriles sin los puentes peatonales, eso debería irse trabajando en paralelo”, agregó.

Por su parte, la alcaldesa de Limón, Ana Matarrita McCalla, indicó que desde ese gobierno local se tomó un acuerdo que fue presentado a las autoridades del MOPT, en el cual se incluyen 10 obras claves para que la ruta sea transitable y segura.

En relación con la sustitución de los pasos a desnivel, Matarrita sostuvo que en el caso del ingreso al puerto de Moín consideran que la rotonda podría ser funcional, no así en el ingreso al megapuerto, pues en ese punto el flujo de camiones es mucho mayor y una rotonda colapsaría el tránsito tanto en la 32 como en la ruta 257 que es la que lleva a la Terminal de Contenedores de APM.

La alcaldesa también expresó preocupación por la ausencia de recursos para las obras complementarias que quedaron fuera del contrato con la constructora China Harbour Engineering Company (CHEC).

Matarrita declaró no comprender la justificación de Batalla respecto a los “túneles”. Según ella, quedó la duda si era una acera en el mismo paso a desnivel, pero insistió en que lo que requieren es garantizar la seguridad de los peatones según las necesidades de cada comunidad por donde pasa la vía.

Durante la reunión, el ministro se comprometió con los alcaldes a completar las obras con los recursos disponibles del crédito con el Eximbank (cuya extensión no se ha oficializado) en marzo del 2025.

Batalla también achacó a la Contraloría General de la República la ausencia de obras complementarias, sosteniendo que solo se pueden ejecutar los trabajos establecidos en el contrato con CHEC. Sin embargo, reconoció que actualmente tampoco cuentan con los recursos para ejecutar dicha infraestructura, que incluye aceras, ciclovías y otros pasos a desnivel.

Nombre Obra Inicial Ubicación Cambio propuesto La Unión Paso superior vehicular (PSV) 52+699 Rotonda Sinaí (La Trocha) Paso superior vehicular (PSV) 61+695 Giro Derecho – Acceso a nivel Molino (Calle Uno) Paso superior vehicular (PSV) 64+578 Giro Derecho – Acceso a nivel Jiménez Paso superior vehicular (PSV) 67+205 Rotonda Codela Acceso a nivel 84+859 Rotonda Herediana Paso superior vehicular (PSV) 90+332 Rotonda Siquirres Intercambio 96+962 Rotonda El Mangal Acceso a nivel 98+415 Rotonda Matina Paso superior vehicular (PSV) 124+251 Rotonda APM o TCM Intercambio 147+179 Rotonda Moín Intercambio 148+912 Rotonda Barbilla Paso superior vehicular (PSV) 115+260 Rotonda

Ruta 32 requiere niveles óptimos

Expertos de la Cámara de la Construcción y el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) han señalado la importancia de que la ruta mantenga niveles de servicio óptimos, considerando que se trata de la conexión con el principal puerto de exportación e importación del país.

Según el último informe de supervisión disponible elaborado por la Oficina de las Naciones Unidas para Proyectos (UNOPS), la ampliación tiene menos de 90% de avance.

De acuerdo con el documento, en total se sustituirán 12 pasos elevados por 10 rotondas y dos pasos a nivel que consisten en giros a la derecha con carriles de aceleración. El proyecto original incluía la ampliación a cuatro carriles de 107 km de carretera, así como la construcción de 33 nuevos puentes, 13 pasos a desnivel, 11 retornos, 24 puentes peatonales y las cinco intersecciones en los intercambios a Río Frío, Guápiles, Siquirres, Moín y la Terminal de Contenedores de Moín (TCM).

El costo total de esta obra se estimó en $534 millones, de los cuales $465 millones provendrían del financiamiento con el Eximbank, y los restantes $69 millones a una contrapartida estatal. Sin embargo, el año pasado las autoridades estimaron que se requerirán unos $157 millones adicionales para completar los trabajos y pagar varios reclamos presentados por la constructora a causa de los sobrecostos ocasionados por los atrasos.