Alajuelense sorprende en el hospital a adulto mayor agredido por festejar clasificación a la gran final

Llegó el día para que se juegue el partido de vuelta de la gran final entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense y desde el Hospital de Alajuela, Rafael Rodríguez Arguedas confía en Óscar Ramírez y sus hombres.

Él está ahí luego de recibir un ataque brutal en Los Ángeles de Atenas mientras con corneta en mano festejaba la clasificación de Alajuelense a la gran final del Torneo de Clausura 2025.

Existen videos que muestran a una persona que con arma en mano empuja al aficionado de 66 años, le quita la corneta y lo bota. Al caerse, el adulto mayor se fracturó la cadera, que ya le habían operado en el pasado.

El liguista aún no entiende cómo ni por qué pasó esa situación, pero se quedó sin palabras cuando Alajuelense le dio tremenda sorpresa en el hospital.

Le mandaron una camisa rojinegra del equipo, un balón autografiado por todos los jugadores y también le hablaron varios futbolistas e integrantes del cuerpo técnico, deseándole una pronta recuperación y dándole una voz de aliento.

LEA MÁS: Herediano vs. Alajuelense: Gran final por la estrella 31 desata nervios e ilusión... ¿Quién será campeón?

“Puede preguntar en Atenas, liguistas como yo son pocos, porque hasta a un entierro yo voy con la camisa de la Liga, porque soy liguista.

”Y esto me pasó por eso, porque ese señor que pasó con el arma me apuntó y vea lo que se jaló, me quebró la cadera. Aquí me tratan pura vida, pero lo que yo digo es para qué hizo una cosa de esas, si yo lo que estaba era sonando una corneta“, afirmó Rafael Rodríguez en declaraciones a Multimedios.

El fiel aficionado no se cambiaba por nada ni por nadie, cuando vio que lo había ido a visitar uno de los periodistas del club, Daniel Sanabria, quien le dijo que estaba ahí en representación de Liga Deportiva Alajuelense.

“Dios mío, ¿cómo? Ustedes no saben lo que han hecho con este hombre. Para mí es lo mejor que me ha pasado en la vida“, afirmó, quien de una vez aceptó la invitación de ir al Estadio Alejandro Morera Soto una vez que esté recuperado.

“No saben lo que hicieron conmigo, algo demasiado grande. Me siento bien y soy liguista hasta la muerte. ¡Viva la Liga! Esto me pone demasiado alegre, porque yo soy demasiado liguista. El jugador favorito mío es Alexis Gamboa, ese juega como tiene que ser", aseguró Rafael Rodríguez.

Rafael Rodríguez se alegró cuando recibió la visita inesperada de Liga Deportiva Alajuelense en el Hospital de Alajuela. (Multimedios/Fotografía)

LEA MÁS: Óscar Ramírez ve un Alajuelense distinto: ‘El tema mental no cabe’

A él le enseñaron los videos con los mensajes de Alexis Gamboa, Santiago van der Putten, Aarón Salazar, Guillermo Villalobos, Celso Borges, Washington Ortega, Wardy Alfaro y Bryan Ruiz.

“Hola, hola don Rafa, le saluda Alexis Gamboa, defensor de la Liga Deportiva Alajuelense. Quería desearle una pronta recuperación, lamento el accidente que tuvo por ser un liguista más y por apoyar a la institución. Muchas gracias por el apoyo y Dios lo bendiga, pura vida”, le dijo el defensor central.

Mientras que Santiago van der Putten le dijo: “Le quería mandar un abrazo grande, todos los mejores deseos, ojalá que esté muy bien, una pronta recuperación y que viva la Liga”.

LEA MÁS: Óscar Ramírez ni esperó a la última charla: La voz del ‘Macho’ retumba en el camerino de Alajuelense

Aarón Salazar le comentó que le enviaba un abrazo muy grande y que todos en el equipo lamentan mucho la situación que está pasando, y que desde el camerino le desean una pronta recuperación.

Guillermo Villalobos se unió a esas palabras y le dijo que en el equipo esperan que pronto pueda estar en el estadio con ellos.

Mismo mensaje que le enviaron Celso Borges, Washington Ortega, Wardy Alfaro y Bryan Ruiz.

“Yo me siento alegre, si me dicen que corra, es capaz que salgo corriendo. Esto nunca lo esperaba, esto es lo máximo que he recibido. Esto es de llorar, pero de la alegría que siento. Soy manudo de corazón, moriré liguista y cuando me entierren tiene que ser con la canción de la Liga”, aseguró Rafael Rodríguez en Multimedios.

En Liga Deportiva Alajuelense quieren ver pronto a Rafael Rodríguez en el estadio, compartiendo con el equipo. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

De cara al desenlace de la gran final, desde el Hospital de Alajuela, él cruza los dedos para que Alajuelense se corone campeón nacional.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.