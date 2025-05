Óscar Ramírez ni esperó a la última charla: La voz del ‘Macho’ retumba en el camerino de Alajuelense

A lo interno del camerino de Liga Deportiva Alajuelense, Óscar Ramírez tiene credibilidad absoluta, mismo efecto que despierta en la afición, con la chispa de la esperanza encendida.

La gran final entre la Liga y Herediano se encuentra empatada 0-0 y todo se resolverá este miércoles 28 de mayo, a partir de las 8 p. m., en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

A falta del último partido para conocer al equipo que levantará la copa del Torneo de Clausura 2025, la voz del Macho se escucha y retumba con fuerza en el vestuario rojinegro.

Horas antes del partido de la verdad, La Nación le consultó a Óscar Ramírez qué les pide a sus jugadores y qué mensaje tiene planeado para esa últimacharla antes de salir a la cancha.

Lo primero que dijo el Macho es que romper una racha de tiempo de no ganar un campeonato siempre implica un esfuerzo más, de aplicar lo que se llama como la extra, esa milla extra.

Incluso, el técnico de Alajuelense hizo una analogía con el atletismo, que falta el último kilómetro y quizás ese deportista siente que ya las piernas no le dan; pero que hay que ir y vencer.

Según el Macho, por ahí anda el tema de lo que les pide a sus hombres en el desenlace de esta gran final, donde uno de los dos equipos levantará su estrella 31.

“Me acuerdo de la primera final acá, que en el minuto 89 íbamos perdiendo 1-0 y los muchachos no cedieron. Se dio el empate y luego el tema de los penales, pero no claudicaron”, comentó Óscar Ramírez.

Óscar Ramírez conversó 20 minutos con los medios de comunicación antes del partido definitivo de la gran final entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/Fotografía)

Con eso hizo referencia a la final del Torneo de Invierno 2010, cuando después de un 0-0 en la ida, Herediano abrió el marcador con Víctor Núñez en el minuto 45, pero Pablo Gabas firmó el 1-1 en el minuto 89. En penales, los rojinegros se impusieron 4-3, dejándose la copa.

“El lunes les hablaba a los muchachos, que en ese momento faltaban 5 minutos. Ahora nos quedan 90 y si hay tiempos extra son 120, y si de feria hay penales, entonces es mucho más chance para romper esa racha de tiempo que tenemos.

”Y sobre eso, más o menos, que ellos entiendan ese mensaje, que si hay que dar un poquito más de lo que sea, hay que hacerlo“, recalcó Óscar Ramírez.

El Macho no se ve estresado y ni tendría por qué estarlo. Él confía en su equipo, el único que no ha perdido ningún partido en lo que va de este Torneo de Clausura 2025.

Más bien se siente privilegiado y agradecido, porque en su regreso a la dirección técnica, es parte de la fiesta que todo el mundo quiere vivir.

Una de las interrogantes que recibió antes de dirigir la última práctica de los rojinegros es que aparte de lo deportivo, ¿cómo ha tratado de manejar el hecho de encontrarse cerca de esa copa que tanto se le ha negado a la Liga y la ansiedad que eso puede acarrear?

En Liga Deportiva Alajuelense tienen muy claro lo que deben hacer este miércoles en el Estadio Carlos Alvarado. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

El Macho dijo que en lo particular a él le da risa, en el sentido de pensar en las vueltas de la vida y porque siente que esto es una extra.

“Yo la verdad no tenía contemplado volver a una lid como esta. Y el Señor me premia con poder volverlo a vivir. Sereno, tranquilo y claro, con la responsabilidad latente y sabiendo que es muy importante para la institución poder lograr este título. Y es uno de los objetivos que tenemos ahí”, detalló.

De hecho, contó que se puso a hablar de este tema con su mamá, quien tiene 82 años y le hacía ver a ella eso, que todos en la familia tienen que disfrutarlo.

Sin embargo, entre risas dijo que su papá es del criterio que a los 60 ya está bueno...

“Yo lo veo como una extra de que la vida le compensa a uno cosas que no tiene contempladas. Y eso es la parte bonita, que le renueva a uno la parte de ilusión, la parte de volverlo a vivir. Que es muy bonito, la verdad que es muy bonito. Claro, hay que contemplar las dos caras, ¿verdad? El saber ganar y el saber perder.

”Y tal vez no es la forma que yo estaba acostumbrado, de hacer un proceso ya de tiempo y llegar con un trabajo acumulado que siento yo que de alguna manera te fortifica. Tal vez de esta forma es un poco que apenas se está asentando y ya vienen los disparos de verdad", relató Óscar Ramírez.

El Macho indicó que han sido partidos difíciles, como la serie contra Puntarenas, o frente a Saprissa por lo que es la rivalidad; igual que con la nueva rivalidad, ante Herediano.

“Es pesadito, pero ahí estamos ya, en el último cartucho”, concluyó el estratega de Alajuelense.

