Afición de Alajuelense ‘consigue’ aumentarle el veto al Morera Soto: nuevo castigo del Disciplinario

El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) volvió a castigar con fuerza a Alajuelense.

En este caso, los manudos vieron cómo el veto al Estadio Morera Soto pasó dos partidos restantes a cuatro; ante esto, las primeras cuatro jornadas como local del Apertura 2026, los erizos deberán jugarlas fuera de su casa.

La Liga ya había sido sancionada por el uso de pirotecnia en la final de segunda ronda, cuando le vetaron el estadio por tres encuentros; sin embargo la pólvora no autorizada volvió a aparecer en el Estadio Nacional el domingo anterior, ante esto el Disciplinario determinó alargar el veto dos cotejos más.

“Todo esto de conformidad con lo establecido en el artículo 55, incisos 2.i, al tratarse de la sétima ocasión en que se ve el ingreso de objetos no permitidos, específicamente artículos de pirotecnia”, señala el documento.

La primera vez que los manudos afrontaron esta sanción circuló un video en redes soclaies, donde se ve a un integrante de la ‘12′ poniendo un juego pirotécnico en la gradería; pese a que la acción no representó un peligro real para alguna personas al final el árbitro reportó y el Disciplinario tomó acción.

Este tipo de situaciones pusieron a correr a la dirigencia manuda para conseguir el Estadio Nacional para la ida de la Gran Final.

Por otra parte, los manudos deberán desembolsar por esta razón una multa de ¢1.125.000.

No obstante, las sanciones no quedaron ahí, ya que al no notarse las zonas amarillas en el Nacional, los rojinegros se ganaron otra multa de ¢2.000.000.

De esta forma, la Liga deberá pagar en total ¢3.125.000.

El Estadio Nacional reportó una asistencia histórica en el primer partido entre florenses y manudos, situación que provocó que no se vieran las líneas amarillas.