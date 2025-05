Murió otro reconocido actor de ‘Betty, la Fea’

El reconocido actor colombiano Kepa Amuchastegui falleció este martes, 27 de mayo, a los 84 años tras un cáncer que lo obligó a retirarse de la actuación. En Costa Rica siempre será recordado por su personaje de Roberto Mendoza, el papá de Armando, en la famosa telenovela ‘Betty, la fea’.

La noticia fue confirmada por su equipo de trabajo a través de la cuenta de Instagram del también director.

Kepa Amuchastegui, hijo de inmigrantes vascos, afirmaba ser colombiano “de nacimiento y sentimiento”. Fotografía: (El Tiempo/Colombia - GDA/Cortesía)

En una breve historia, su equipo aseguró que Amuchastegui falleció sobre las 11:11 p. m. del martes. “Se nos fue, con un respiro lento y sereno, esta bellísima persona”, indicaron.

LEA MÁS: El costo de ser Betty la fea, esto dijo Ana María Orozco sobre su gran personaje

Kepa Amuchastegui reveló a finales del pasado mes de abril que padecía cáncer y que los médicos le habían encontrado un tumor maligno en la vejiga.

“Yo venía sangrando en la orina desde hacía ya un tiempo cuando me llamó un nefrólogo para ponerme una cita. En ella me dijo que analizando los exámenes míos había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga”, contó.

LEA MÁS: Don Armando de ‘Yo soy Betty, la fea’ lidera una casa de entretenimiento en Colombia: así es su nuevo proyecto

Pese a que el actor fue sometido a un procedimiento médico para extirpar el tumor,tras la cirugía se confirmó que se trataba de una masa maligna que comprometía no solo la vejiga sino también uno de sus riñones.

“Quedé en un estado de debilidad total y la recuperación ha sido muy lenta”, agregó.

Por su situación médica, Amuchastegui pidió ayuda a sus seguidores debido a que no podría volver a trabajar.

“No podré volver a trabajar en lo que sé hacer: actuar, dirigir, escribir y, por lo tanto, no podré seguir percibiendo dinero. Es por esa razón que acudo a todos los que me han seguido este tiempo y me colaboren con su ayuda”, pidió en aquella ocasión.

“Betty, la fea” se estrenó el 25 de octubre de 1999 y finalizó el 8 de mayo del 2001. Sin embargo, el éxito de la telenovela colombiana es tal que se transmitió en 180 países, se dobló a 25 idiomas y se han realizado 28 versiones.

En el 2010 entró al libro de los récords Guinness como la novela más exitosa de todos los tiempos.

En el 2021, también falleció Raúl Santa, mejor conocido en Costa Rica por su interpretación de Efraín Rodríguez, alias “pupuchurro”.

LEA MÁS: Lorna Cepeda revela fotos inéditas del elenco de ‘Yo soy Betty, la fea’: véalas aquí

(*) El Grupo de Diarios América es una agrupación de diarios y empresas periodísticas de América Latina formado en 1991. Entre sus fundadores se encuentran reconocidos nombres como La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Comercio (Ecuador), El Universal (México), El Comercio (Perú), El Nuevo Día (Puerto Rico), El País (Uruguay) y El Nacional (Venezuela).